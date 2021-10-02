杜特蒂退出政壇另有目的？　外媒分析：替女兒選總統「鋪路」

▲外媒猜測，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）退出政壇是為了女兒鋪路。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

2016年上任至今的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2日投出震撼彈，無預警宣布將在明年6月任期結束後退出政壇，而這一舉動也引發了外界猜測，他是在為自己的長女薩拉（Sara Duterte）出馬下屆總統而「清掃前路」。

根據法新社、路透社等外媒報導，原本將以親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）的副手之姿角逐明年大選的杜特蒂2日表示，「菲律賓人壓倒性的情緒是，我沒有資格繞過法律與憲法精神（參選副總統），這是違反憲法的。今日，我宣布退出政壇。」

▲杜特蒂女兒薩拉連任父親家鄉納卯市（Davao）市長。（圖／路透）

菲律賓憲法規定總統6年一任且不得連任，而「社會氣象站」（SWS）民調顯示，6成受訪民眾認為杜特蒂參選副總統「背離憲法精神」。而「亞洲脈動」（Pulse Asia）於9月初的選前支持率調查也顯示，杜特蒂的支持率僅14％，排在第2，輸給另一名副總統參選人參議院議長索托（Vicente Sotto III）的25％支持率。然而，薩拉卻在下屆總統人選民調中以20％的支持度居冠。

薩拉先前表示，因為她和父親都同意，他們之中只會有一人出來角逐2022年的全國性職位，因此薩拉將不會競選總統。馬尼拉大學法律與政治學教授拉維納（Antonio La Vina）認為，杜特蒂宣布退出政壇讓薩拉得以參選總統，但也不排除他在最終又改變心意，擔任克里斯多福．吳的副手。

▲菲律賓總統杜特蒂因為掃毒行動手段激烈引發國際人權組織譴責。（圖／路透）

法新士指出，儘管杜特蒂尚未宣布他首選的繼任者，但許多人預計他心中的人選就是薩拉，因為她在最近民調中持續領先，很有可能會保護長期以鐵腕統治的杜特蒂免於遭受國家的刑事指控，以及國際刑事法庭檢察官對他進行掃毒戰的相關調查。

報導稱，杜特蒂長期以來一再敦促警方「殺死」毒品嫌疑犯，今年6月菲國政府公布的最新數據顯示，截至4月底，警方與其他安全部隊已在掃毒行動中擊斃只少6117名毒販嫌疑人，但聯合國在2020年6月的數據就已估計至少8600人喪命，有人權組織更估計，杜特蒂強硬的掃毒戰迄今已經造成數萬人死亡。

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