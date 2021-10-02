快訊／杜特蒂震撼宣布「退出政壇」　明年不參選菲律賓副總統

記者張寧倢／綜合外電報導

2016年就任至今的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2日宣布退出政壇，原本他已接受「民主黨-人民力量」（PDP–Laban）提名，將於2022大選中角逐副總統，稍早卻在一次簡短的談話中宣布退出政壇。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）震撼宣布將退出政壇。（圖／路透）

綜合俄羅斯衛星通訊社等外媒報導，PDP執行副主席兼內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）24日才剛宣布杜特蒂將以多年親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）的副手之姿角逐明年大選。而杜特蒂2日稍早卻宣布退出政壇，「人民在多年前把我推上總統之位，為了遵從他們的意願，今日，我宣布退出政壇。」

杜特蒂2日談話中表示，「我想向全國人民表達我的想法，菲律賓民眾的普遍情緒反應在不同的民調與許多論壇上，黨團與幹部核心會議也在討論我的人生該做些什麼，而菲律賓人壓倒性的情緒是，我沒有資格繞過法律與憲法精神（繼續參選正副元首）。」

先前報導指出，菲律賓總統僅限單次6年任期，不得連任，杜特蒂將於明年6月卸任，因此他參選副總統之舉被政治觀察家認為，是在「走後門」尋求連任總統大位。

其實杜特蒂上任菲律賓總統以來的鐵腕政策爭議不斷，他在去年新冠疫情爆發後，喊出若不戴口罩就直接槍斃的口號，更是大力執行掃毒行動，依據Rappler當年引述警方一份報告，在杜特蒂2016年6月30日上任以來，截至同年12月14日，已有6095人在掃毒戰中喪命。

儘管杜特蒂9月接受黨內副總統候選人提名，但她的長女薩拉（Sara Duterte）隔日即宣布，自己將不會參選任何全國性大選，因為父女倆早已達成共識，「我們之中只有一個人2022年會角逐全國性職位。」而薩拉現任父親的家鄉納卯（Davao）市長，已經多次在總統選舉民調獨占鰲頭，參選總統呼聲極高，此次杜特蒂退出政壇的動機，也被外界猜測是為了女兒的政治前途鋪路。

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