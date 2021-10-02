台南購物節發票登錄破10億元！　觀光人潮再創新高

▲台南市長黃偉哲9月17日加碼永康區輕豪宅訊息釋出後，不少民眾紛紛來台南消費，台南購物節發票登錄起跑1個月已突破10億元的好成績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲9月17日加碼永康區輕豪宅訊息釋出後，不少民眾紛紛來台南消費，適逢中秋連假觀光買氣，台南購物節發票登錄起跑1個月已突破10億元的好成績。

台南10月陸續推出一連串消費促銷活動，線上線下活動精彩不斷，線上包含臺南好物電商行動支付購物現折10％優惠、10月12日商圈好物直播特賣；線下與安平家樂福合作於10月10日辦理直播主與網紅爭霸賽，10月23-24日佳里商圈購物節嘉年華以及台南市觀旅局辦理台南關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、台南國際音樂節等各式活動，結合恰逢雙十連假上路的振興五倍券優惠，勢必讓台南購物節的發票登錄金額再拉上高峰。經發局趁勝追擊，推出購物節會員獨享好康活動與臺南好物電商數位振興加碼好康，除了購物金大放送，會員還有機會將ipad與Nintendo Switch帶回家。



台南市長黃偉哲表示，人潮就是錢潮，中秋四天連假逾70萬遊客到台南旅遊，不少民眾是為了斯卡羅和俗女養成記劇中場景而來，鹽水岸內糖廠影視基地和後壁菁寮俗女村成為最新的熱門打卡景點。非常歡迎大家來台南玩，開心吃美食、安心旅遊、搭配振興五倍券，不管是用現金還是五倍券、藝fun券、動滋券、農遊券、客庄券，來臺南通通不厭“劵”，最重要的是上台南購物節網站登錄發票，房子、汽車、機車、手機，總價值千萬好禮，等你帶回家！



經發局長陳凱凌表示，台南購物節將持續到2022年2月，民眾只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，單筆發票最高有500組序號，未抽中者，自動轉到下次抽獎機會，也就是越早消費，抽獎愈多，就有機會獲得好宅好車等各項好獎，若無法到台南實體店家消費，可透過台南好物、台南便利送平台購買，方便外縣市或忙碌民眾坐在家中即可享用台南美食鮮品及特色伴手禮，歡迎民眾踴躍訂購支持台南在地好物。（詳情請上台南購物節官網https://tainanshopping.tw/ ）或台南便利送（https:// ddl.ewebs.tw/tainan/）查詢。