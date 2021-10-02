　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南購物節發票登錄破10億元！　觀光人潮再創新高

▲台南市長黃偉哲9月17日加碼永康區輕豪宅訊息釋出後，不少民眾紛紛來台南消費，台南購物節發票登錄起跑1個月已突破10億元的好成績。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲9月17日加碼永康區輕豪宅訊息釋出後，不少民眾紛紛來台南消費，台南購物節發票登錄起跑1個月已突破10億元的好成績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲9月17日加碼永康區輕豪宅訊息釋出後，不少民眾紛紛來台南消費，適逢中秋連假觀光買氣，台南購物節發票登錄起跑1個月已突破10億元的好成績。

台南10月陸續推出一連串消費促銷活動，線上線下活動精彩不斷，線上包含臺南好物電商行動支付購物現折10％優惠、10月12日商圈好物直播特賣；線下與安平家樂福合作於10月10日辦理直播主與網紅爭霸賽，10月23-24日佳里商圈購物節嘉年華以及台南市觀旅局辦理台南關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、台南國際音樂節等各式活動，結合恰逢雙十連假上路的振興五倍券優惠，勢必讓台南購物節的發票登錄金額再拉上高峰。經發局趁勝追擊，推出購物節會員獨享好康活動與臺南好物電商數位振興加碼好康，除了購物金大放送，會員還有機會將ipad與Nintendo Switch帶回家。

台南市長黃偉哲表示，人潮就是錢潮，中秋四天連假逾70萬遊客到台南旅遊，不少民眾是為了斯卡羅和俗女養成記劇中場景而來，鹽水岸內糖廠影視基地和後壁菁寮俗女村成為最新的熱門打卡景點。非常歡迎大家來台南玩，開心吃美食、安心旅遊、搭配振興五倍券，不管是用現金還是五倍券、藝fun券、動滋券、農遊券、客庄券，來臺南通通不厭“劵”，最重要的是上台南購物節網站登錄發票，房子、汽車、機車、手機，總價值千萬好禮，等你帶回家！

經發局長陳凱凌表示，台南購物節將持續到2022年2月，民眾只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，單筆發票最高有500組序號，未抽中者，自動轉到下次抽獎機會，也就是越早消費，抽獎愈多，就有機會獲得好宅好車等各項好獎，若無法到台南實體店家消費，可透過台南好物、台南便利送平台購買，方便外縣市或忙碌民眾坐在家中即可享用台南美食鮮品及特色伴手禮，歡迎民眾踴躍訂購支持台南在地好物。（詳情請上台南購物節官網https://tainanshopping.tw/ ）或台南便利送（https:// ddl.ewebs.tw/tainan/）查詢。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
金鐘／恭喜《全明星》奪節目創新獎
龍邵華「留爽朗笑聲」現身螢幕告別！查馬克、長青畫面一播…網全
台北男半年打4劑疫苗！「又補2劑高端」現況曝光
金鐘／50歲生日大禮！李銘順奪迷你劇集視帝
金鐘／劇場天后突破重圍！徐堰鈴《客家影院－光的孩子》奪迷你劇
金鐘／「電視電影獎」得主出爐
金鐘／雙料入圍！李奕樵《天橋》獲「戲劇節目新人獎」
正妹網紅「陳屍風景區」　賞金獵人出動
金鐘／《天橋》再拿獎！恭喜又一獎入袋
老K批龍龍「假哭說自己可憐」　聲量高喊霸凌：這不是憲哥常做
任立渝最後一次報氣象！「大銀幕出現彩蛋」秒現專業
任立渝50年人脈超狂！VCR集結「鎮台主播」　網：面子超大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南購物節發票登錄破10億元！　觀光人潮再創新高

紙風車道具倉庫落腳汐止　侯友宜：兒童表演藝術札根新北

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

新北發放重陽節敬老禮金　金山警全程緊盯護鈔防詐維安

桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

基隆慶濟宮一甲子　總統賀匾「霖雨遐被」

青埔環球A19歡慶試營運　「環教繪本展」生動有趣

恭喜妳中獎了　她要匯美金5千被打槍

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

台南購物節發票登錄破10億元！　觀光人潮再創新高

紙風車道具倉庫落腳汐止　侯友宜：兒童表演藝術札根新北

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

新北發放重陽節敬老禮金　金山警全程緊盯護鈔防詐維安

桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

基隆慶濟宮一甲子　總統賀匾「霖雨遐被」

青埔環球A19歡慶試營運　「環教繪本展」生動有趣

恭喜妳中獎了　她要匯美金5千被打槍

金鐘獎／「劇場天后」徐堰鈴熬20年出頭　打敗苗可麗奪迷你視后

葉總眼中很特別的選手　張祐銘相信努力自然有機會

不斷更新／《全明星運動會》拿下節目創新獎！

金鐘獎／龍邵華「留爽朗笑聲」現身螢幕告別！查馬克、長青畫面一播…網全看哭

金鐘獎／李奕樵「希望許傑輝拿視帝」　笑曝後台被威脅：我得會被殺掉

台南購物節發票登錄破10億元！　觀光人潮再創新高

金鐘獎／感言講一半「視訊突被斷」！　李銘順連線遭卡…網全錯愕

台北男半年打4劑疫苗！5月接種完「又補2劑高端」　現況曝光

金鐘獎／12歲李奕樵被封怪獸童星！　「由笑到哭」高難度戲工作人員看哭

首次救援成功　廖任磊：只花5成改造功力　

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

七星潭星光音樂會將登場 　前200名送限量紅面鴨

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

婦中招「猜猜我是誰」　到銀行被「這票人」包圍

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局職場ㄟ大小事

台南市勞工局職場ㄟ大小事

後疫情的今天，不僅改變大家生活模式，工作模式的改變也考驗著職場溝通的智慧，10月份的「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，2日上午9時於南門勞工育樂中心舉辦，教育部樂齡講師許淑卿老師，透過簡單的藝術治療，幫助勞工朋友在職場上不僅能盡情展現自身特質也能同時擁有良好的人際關係。

高雄消費200元天天抽iPhone13　最大獎特斯拉

高雄消費200元天天抽iPhone13　最大獎特斯拉

台南積極改善公園遊具符合安全規範

台南積極改善公園遊具符合安全規範

台南敬老禮金10月中旬發放

台南敬老禮金10月中旬發放

台南疫情96天+0

台南疫情96天+0

關鍵字：

台南購物節發票登錄

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

女星拋震撼彈「宣布結婚」

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

金鐘獎／KID「帶小鬼」走紅毯了！

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面