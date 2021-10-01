慶賀重陽節　黃偉哲：台南敬老禮金10月中旬發放

▲台南市長黃偉哲指出，九九重陽即將到來，台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，將於10月中旬發放敬老禮金1000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九九重陽即將到來，台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，將於10月中旬發放敬老禮金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到，計有32萬1222人；今年台南市百歲以上人瑞共計287位，黃偉哲市長特別準備1萬元敬老禮金及賀禮給予祝賀。

社會局表示，因新冠肺炎疫情影響，市長黃偉哲考量今年疫情衝擊民生經濟，決定2021年重陽敬老禮金不排富，貼心讓每位長輩都能領到重陽禮金1千元。近期有民眾建議重陽禮金改採現金親送方式發放，讓長輩實際感受領到紅包時的喜悅和溫暖，此舉更能感受市府的敬意，另有長輩反映因為經常不在家中或不住在戶籍地，希望維持匯款入帳方式領取，較為便利且安全。市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，市府表示會兼顧各方的想法再來做最後的決定。

黃偉哲市長特別貼心提醒長輩，為避免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人代領重陽禮金，若有任何敬老禮金領取問題一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽台南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538、8353查證。