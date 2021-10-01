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台南疫情96天+0　公費流感疫苗開打重症保護力可達82％

▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，目前距離上次中秋節結束到現在已經有10天了，14天是觀察期，希望14天之後台南可以安全的過關，對於這中秋節人潮的問題就可以放心，另公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。

戴謙表示，10月1日是開始接種公費流感疫苗的日期，依照疾管署，接種流感疫苗的話是預防流感最有效的方法，那接種之後的保護力平均可以達到30％到80％，對於流感來講，受流感然後住院的保護力大概有41％，那對於這個重症保護力，可以達到82％，黃偉哲市長呼籲，所有符合資格的民眾盡快的趕快去接種流感疫苗，那民眾可以先透過台南市衛生局，或是疾管署的流感防治一管通以及疾管家或者1922防疫的諮詢專線，查詢鄰近的合約院所，然後再那個逕洽院所做預約的工作，市民可以來接受流感的疫苗。

▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，9月30日執行校園BNT接種作業的學校為分別為市立南新國中、敏惠醫專、市立官田國中、國立北門農工、山上國中、玉井國中、國立新豐高中、市立大橋國中、市立永康國中、成大附工、市立復興國中、私立長榮高中、國立家齊高中等13校，共接種9549人。自9月22日至30日，台南市校園BNT疫苗共接種45321人，接種完成率50.8％。台南市展開COVID-19疫苗接種作業起，至30日止，共接種118萬2380劑次，人口涵蓋率51.6％；第二劑涵蓋率11.7％；劑次涵蓋率63.3％。

▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情至今96天+0，公費流感疫苗1日開始接種，對重症保護力可達82％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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