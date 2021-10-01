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維護兒童安全　台南積極改善公園遊具符合安全規範

▲台南市政府工務局，預計今年底可改善138座公園的遊具，以符合安全規範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府工務局，預計今年底可改善138座公園的遊具，以符合安全規範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對舊有公園內的遊具，衛福部重新修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各維護管理單位應於2023年1月將遊具依新標準檢驗合格及完成備查，市府早已展開辦理，預計今年底可改善138座公園的遊具符合安全規範。

工務局表示，台南市公園附設兒童遊戲場共有338座，依照「兒童遊戲場設施安全管理規範」嚴謹逐一進行設施破損或安全距離不足或地墊平坦…等方面檢驗缺失改善，有缺失都需要登錄改善，包含漆金屬含量過高問題，且須通過第三方檢驗，主動調查本市公園遊戲場狀況，並立即規劃逐步改善，於2021、2022年各編列1億元經費改善。

▲台南市政府工務局，預計今年底可改善138座公園的遊具，以符合安全規範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另今年年初報載台南部分公園兒童遊戲場遊具之漆面含鉛量過高一事，市府工務局表示，該民間團體提到遊戲場的1組紅漆之上肢牽引器材，考量該器材不適合遊戲場使用，為維護兒童健康，早已將該器材從遊戲區移出。

▲台南市政府工務局，預計今年底可改善138座公園的遊具，以符合安全規範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，台南市近幾年設置兒童遊具之開口契約廠商都有提供相關檢測報告，塗料部分檢驗溶出銻等8項重金屬皆符合規範。衛福部新修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」中指出，遊具選購需符合CNS12642材料與製造要求及溶劑，目前公園新設、汰換遊具或週邊燈具都有要求廠商提供相關檢驗報告，達到確保兒童使用安全的規範。

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