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高雄消費200元天天抽iPhone13　最大獎特斯拉「7台等新主人」

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

▲來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla，共計抽出7台。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府日前推出「高雄開就賺」振興活動，不僅發行「全市通用」的「高雄券」，更推出「日月抽」活動。市府指出，在高雄消費滿200元就可參加抽獎，日日抽iPhone 13、月月抽特斯拉。

▲日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

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▲▼日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

▲日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

高雄市政府經發局長廖泰翔指出，一般消費、振興券消費滿200元，就能夠獲得抽獎序號，其中，登錄振興券消費，抽獎機會加倍，將有兩組抽獎序號。單筆消費登錄最多獲得30組序號。10月8日開始就能開始消費登錄，10月10日將開始抽獎。

此外，在官網上登錄全市通用的「高雄券」，還能再獲得1組序號；使用振興券到指定的46處商圈夜市兌換「商圈夜市券」能獲得「商圈夜市兌換碼」，登錄兌換碼也能再獲得2組序號。

▲「拿券就登，消費再登」，就不會遺漏任何一個中獎機會。（圖／高雄市政府）

▲「拿券就登，消費再登」，就不會遺漏任何一個中獎機會。（圖／高雄市政府）

廖泰翔提醒，民眾參加「日月抽」活動請記住兩句口訣「拿券就登、消費再登」，拿到紙本振興券、高雄券、商圈夜市券就馬上上網登錄，消費後拿發票再登錄，就不會遺漏任何一個中獎的機會。

經發局補充，只用數位振興券對接高雄券方案的民眾，只要消費滿額、收到「領券通知」之後，上官網註冊會員即可獲得30組抽獎序號。

▲日月抽登錄流程。（圖／高雄市政府）

▲日月抽登錄流程。（圖／高雄市政府）

▲日月抽活動獎品。（圖／高雄市政府）

▲日月抽活動獎品。（圖／高雄市政府）

「日月抽」在高雄消費滿200元，登錄發票即可參加抽獎，登錄券後中獎機率多更多，日日抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車以及Bose藍牙喇叭和五星級飯店住宿、月月抽特斯拉以及PS5。

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