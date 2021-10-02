台南市勞工局職場ㄟ大小事　開啟職場關係善的迴圈

▲「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，2日上午9時於南門勞工育樂中心舉辦，教育部樂齡講師許淑卿老師帶來暖心分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情的今天，不僅改變大家生活模式，工作模式的改變也考驗著職場溝通的智慧，10月份的「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，2日上午9時於南門勞工育樂中心舉辦，教育部樂齡講師許淑卿老師，透過簡單的藝術治療，幫助勞工朋友在職場上不僅能盡情展現自身特質也能同時擁有良好的人際關係。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不僅整體就業環境產生改變，各種防疫措施也拉開了人際間的距離，鑒於擁有良好的關係是人類根本需求之一，尤其我們在清醒的時間當中多半都在工作，台南市勞工局長王鑫基，特別邀請了許淑卿老師為勞工朋友帶來「正向心理學」的新觀點，協助大家找到內在的心理能量，促進職場正向溝通，一同渡過疫情衝擊。

在講座中許淑卿老師提議大家一起進行了由美國正向心理學馬丁•賽里格曼博士所創建的「VIA個人強項測驗」，透過測驗的結果每個人都發現了自己也看見了他人的性格強項。許淑卿老師表示，每個人展現自身特質的方式，都會深深影響職場上的人際互動與歸屬感，只要每個人都能展現自己最真實的強項，同時也關注他人好的一面，就能在每次互動關係中啟動善的循環。同理在職場的人際關係中，只大家願意使用優勢觀點的視野，展現自己也關注在他人身上的天賦才能，就能創造彼此都感到自在的互動，良好的工作氣氛也能提升自己在工作上的掌控與歸屬感。

台南市勞工局為落實黃偉哲市長向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念、提升勞工朋友的軟實力，持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。因為疫情關係，除了現場實體課程，亦會同步在台南呷頭路臉書直播。

11月份「職場ㄟ大小事，分享創造共好」的演講，由財團法人商業發展研究院張皇珍副院長主講「疫情後產業轉型趨勢」，該場講座辦理之日期、時間為11月13日（星期六）上午9時整，該場次報名（報名網址：https://reurl.cc/8GmXAM）即將額滿，請市民千萬不要錯過。