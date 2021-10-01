　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1000元高雄券全台都可搶領　她痛批被欺騙：市民根本沒受惠

▲▼高雄券攻略。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市加碼發放高雄券。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府加發1000元高雄券，但高雄市議員陳美雅批評，高雄券政策沒誠意，全台民眾都可參加消費兌換活動，市民未完全受惠，也不便利，譴責高雄市長陳其邁欺騙市民、不要玩文字遊戲。

陳美雅針對高雄券議題表示，高雄券雖可振興商圈發展，但市民卻霧煞煞不知該如何做？她接獲商家陳情，持五倍券紙本要參加高雄券的民眾，合作業者只限餐飲、住宿、百貨公司；其餘的店家像自營服飾店、藥局、雜貨店、批發商號等，根本拿不到高雄券給民眾，使持紙本五倍券的消費者到這些商家的意願很低。

▲▼1000元高雄券全台都可搶領，高雄市議員陳美雅痛批被欺騙：市民根本沒受惠！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲1000元高雄券全台都可搶領，高雄市議員陳美雅痛批被欺騙：市民根本沒受惠！。（圖／記者賴文萱翻攝）

持五倍券數位綁定要參加高雄券的民眾，雖合作業者不限，但店家必須有刷卡機、條碼。陳美雅提到，高雄券僅綁定國泰、台新、聯邦、新光、高銀等5家銀行合作，以及用line、pi錢包、台灣pay、一卡通等方式行動支付，但最普及使用的郵局卻沒列為合作對象，非常不方便。

另外，五倍券全台數位綁定329萬人，高雄市民有277萬多人，但高雄券僅有20萬份，且全台民眾都可以參加活動領取，全高雄人並未完全受惠。

▲▼高雄市政府今日正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市政府日前正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁回答高雄券在旅宿、商圈、百貨公司、夜市都可使用，且都有公告。然而，陳美雅呼籲市長不要玩文字遊戲，欺騙市民是卑鄙、可恥的行為，應該把問題說清楚，讓全國百姓與高雄市民都能明白。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
搬到人妻家隔壁！　小王排休登門「激纏30回」
送葬白獅+蜈蚣陣頭「賀分局長調任」　主嫌下場GG了
清大生「當沖」冰箱　秒轉賣翻價2倍！4千網友全炸了
龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！　沒證據隨意編故事
昨接種39.3萬劑疫苗「創單日新高」　這廠牌打最多
10／4降回一級？　陳時中給答案了
四叉貓認了「玩弄抗體數據」　2驗真正目的曝光！名嘴們爆尷尬
快訊／雪隧3車連環撞！　僅單線通行大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1000元高雄券全台都可搶領　她痛批被欺騙：市民根本沒受惠

台自由潛水選手國旗「被消失」　民進黨：國民黨還在怪台灣政府

AIDA多國撤國旗聲援　蔡英文感謝：展現自由意志與台灣站在一起

AIDA十國自主撤旗挺台灣　許智傑：希望國民黨可以罵中國幾句

LIVE／流感、肺炎鏈球菌疫苗開打　新北記者會說明最新疫情

國台辦批吳釗燮散布台獨言論　民進黨：粗暴低落令人詫異

快訊／不只竹竹合！正國會又出招　聯合聲明全面檢討國土行政區劃

再提陳柏惟台語質詢　羅智強：蔡英文閩南語、客語也說得零零落落

美要台積電提交機密　江啟臣批政府：只會護高端不會護神山

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

1000元高雄券全台都可搶領　她痛批被欺騙：市民根本沒受惠

台自由潛水選手國旗「被消失」　民進黨：國民黨還在怪台灣政府

AIDA多國撤國旗聲援　蔡英文感謝：展現自由意志與台灣站在一起

AIDA十國自主撤旗挺台灣　許智傑：希望國民黨可以罵中國幾句

LIVE／流感、肺炎鏈球菌疫苗開打　新北記者會說明最新疫情

國台辦批吳釗燮散布台獨言論　民進黨：粗暴低落令人詫異

快訊／不只竹竹合！正國會又出招　聯合聲明全面檢討國土行政區劃

再提陳柏惟台語質詢　羅智強：蔡英文閩南語、客語也說得零零落落

美要台積電提交機密　江啟臣批政府：只會護高端不會護神山

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

1323輛大型重機首日朝聖蘇花改　警開出56罰單「走路肩+併排」

秒想婚！晶華X「Wonder.land仙境」婚宴超異國風　總經理曝預訂率

大啖飽滿蟹膏！4間星級飯店秋蟹料理　鮮甜清蒸、香辣拌炒通通有

桃園2國中生打完BNT身體不適！「1人全身狂冒冷汗」緊急送醫

翹家偷搭捷運？黑狗慌張在車廂「轉頭找人」　到萬芳社區站衝下車

女騎士誤闖台74快速路被撞飛　前檔凹成蜘蛛網她右腿慘斷骨

李洙正／一線部隊資源　會被「下部隊」排擠

騎士媽恐怖三貼「孩沒安全帽」　魔人：該檢舉嗎？鄉民答案秒哭了

呱吉道歉龍龍了！「挖出1年前PO文」　點名老K霸凌：應該道歉

奇奇蒂蒂「橡果戒指」萌度破表！迪士尼公主婚嫁珠寶美翻

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

快訊／沒有高端！　英國入境免隔離只認這4種廠牌

柯文哲轟四叉貓別鬧　他傻眼開酸

女議員撞臉詭異娃娃　獲徐巧芯認證

國台辦公布蓮霧病蟲害照片　陳吉仲反擊讓黃暐瀚驚訝

快訊／國民黨立委怒翻備詢台　 高喊「多數暴力，民主已死」

「台灣農民已經叫苦連天」　黃暐瀚：請蔡總統立刻中止ECFA

五倍券上路就降級？　行政院回應了

1個月3次！黃捷揭鳳山狂停電主因

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

美限期台積電交出「企業機密」　蔡正元：換成大陸藍綠一定痛罵

諷刺！立法院已3度空轉　國民黨再占議場卻上演「拍照秀」

賴士葆：蘇貞昌、陳時中就是中華民國兩坨屎

官員被辱罵、自由潛水遭撤國旗　綠營：朱立倫應要求北京道歉

朱習同聲反台獨　陸罕見千文辱罵吳釗燮「螞蚱、蒼蠅」

更多熱門

相關新聞

1個月3次！黃捷揭鳳山狂停電主因

1個月3次！黃捷揭鳳山狂停電主因

高雄市鳳山區9月發生3次停電，造成民怨，高雄市議員黃捷今（1）日揭露根本主因，就是台電設施老舊、養護不足，她也統計，過去一年鳳山平均一個月就停一次。高雄市長陳其邁也附和表示，他對這件事很不滿，也當面跟台電董事長表達高雄市政府立場，會督促要求台電盡速改善電力供應缺失。

國慶焰火「2萬席次」明早開放登記

國慶焰火「2萬席次」明早開放登記

高市府官員認不出3議員被趕出議場

高市府官員認不出3議員被趕出議場

台積電還沒來房價已飆漲　陳其邁說話了

台積電還沒來房價已飆漲　陳其邁說話了

藍議員反擊！逼陳其邁喊中華民國生日快樂

藍議員反擊！逼陳其邁喊中華民國生日快樂

關鍵字：

高雄券陳美雅陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面