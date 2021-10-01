1000元高雄券全台都可搶領　她痛批被欺騙：市民根本沒受惠

▲高雄市加碼發放高雄券。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府加發1000元高雄券，但高雄市議員陳美雅批評，高雄券政策沒誠意，全台民眾都可參加消費兌換活動，市民未完全受惠，也不便利，譴責高雄市長陳其邁欺騙市民、不要玩文字遊戲。

陳美雅針對高雄券議題表示，高雄券雖可振興商圈發展，但市民卻霧煞煞不知該如何做？她接獲商家陳情，持五倍券紙本要參加高雄券的民眾，合作業者只限餐飲、住宿、百貨公司；其餘的店家像自營服飾店、藥局、雜貨店、批發商號等，根本拿不到高雄券給民眾，使持紙本五倍券的消費者到這些商家的意願很低。

▲1000元高雄券全台都可搶領，高雄市議員陳美雅痛批被欺騙：市民根本沒受惠！。（圖／記者賴文萱翻攝）

持五倍券數位綁定要參加高雄券的民眾，雖合作業者不限，但店家必須有刷卡機、條碼。陳美雅提到，高雄券僅綁定國泰、台新、聯邦、新光、高銀等5家銀行合作，以及用line、pi錢包、台灣pay、一卡通等方式行動支付，但最普及使用的郵局卻沒列為合作對象，非常不方便。

另外，五倍券全台數位綁定329萬人，高雄市民有277萬多人，但高雄券僅有20萬份，且全台民眾都可以參加活動領取，全高雄人並未完全受惠。

▲高雄市政府日前正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁回答高雄券在旅宿、商圈、百貨公司、夜市都可使用，且都有公告。然而，陳美雅呼籲市長不要玩文字遊戲，欺騙市民是卑鄙、可恥的行為，應該把問題說清楚，讓全國百姓與高雄市民都能明白。