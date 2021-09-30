高市府官員認不出3議員遭趕出議場　陳其邁緩頰：因為都很帥

▲高雄市3名副市長出席議會備詢，但羅達生、史哲一度被議員請出議場外。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市無黨團結聯盟3名議員朱信強、陳善慧及李順進，今（30）日在高雄市議會聯合質詢，不過，副市長羅達生被要求先辨識3人是誰，他卻誤答，3議員氣炸表示，很不尊重，並指示主席議長將他請出議場。另外，副市長史哲也直接被點名「態度很高傲」，經常看到都不理人，同樣也被請出議場。

▲高雄市副市長羅達生認不出3名無黨籍議員，遭請出議場。（圖／記者賴文萱翻攝）

總召朱信強一開始質詢前，點名副市長羅達生辨識3名無黨籍議員分別是誰，不料，羅達生卻認錯人，這讓無黨聯盟氣炸轟，這是對議員的不尊重、不用心，要求主席請他出去，等認識大家以後再進來備詢。羅達生隨即表示抱歉，表示剛才是有點小緊張，議長曾麗燕則指示請他先到外面好好認識一下，不然被問又叫不出來。

朱信強問市長陳其邁，「你有沒有覺得離譜？3位副市長應該是要輔佐市長推動市政，結果到現在卻連3位無黨籍議員都認不出，是看不起我們？」陳其邁則緩頰說，你們三個都很「緣投」（台語，英俊），頭髮看起來也差不多，會要求副市長加強改進。

▲無黨籍議員朱信強轟太離譜，陳其邁為副手緩頰，會要求加強改進。（圖／記者賴文萱翻攝）

無黨籍議員李順進表示，無黨被看不起，現在去到市府找人，經常連理都不理，好像無黨議員欠你們很多錢，點名副市長史哲「你太高傲了，我這麼斬釘截鐵告訴你，經常愛理不理，連對議員都這樣，更不要說是一般市民」，怒嗆他為市長增加多少減分作用？

▲▼無黨籍議員李順進、陳善慧點名副市長史哲態度很高傲。（圖／記者賴文萱翻攝）

無黨籍議員陳善慧附和表示，副市長史哲很高傲，只有針對他自己本身認同的議員才感覺是自己人。朱信強接著開嗆史哲，「你摸摸良心，在走廊遇到很多遍，有時候點頭都被不理，整個議員至少10人講過這件事。」他隨即表示，自己是無黨籍總召，這些都不是憑空捏造事實，要求議長也把史哲請出議場外；議長也同意讓史哲去外面休息。