台積電還沒來高雄房價先失控　陳其邁曝「南漂族」住宅需求數量

▲台積電還沒有宣布來高雄，但已經造成高雄房價飆漲。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電雖然還沒有正式宣布來高雄，但已經造成高雄房價先飆漲。高雄市長陳其邁今（30）日表示，估算在北高雄的部分，因為包括路科、橋科，還有中油園區開發，所帶來的南漂的人口也好，或就業的人口，大概要有四萬到五萬戶住宅需求，會持續增加社會住宅供給。

陳其邁今在高雄市議會受訪回應台積電效應造成高雄房市飆漲議題，他指出，根據估算，在北高雄部分，因為園區的開發，包括路科、橋科，還有中油園區等，所帶來的南漂的人口也好，或就業人口，大概要有四萬到五萬戶的住宅需求。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，因應整個民眾可以負擔的住宅比例，高雄社會住宅在他上任之後，會跟中央合作興建8800戶，高雄市自行興建大概有3000戶左右，這個都是增加住宅的供給，也配合產業園區大量人口進入，因此在房市部分必須取得平衡，也必須能夠增加住宅的供應。

另外，高雄在房價所得比是7點多，台北最高；在房貸負擔部分，高雄跟桃園都是六都比較低，大概30％左右。陳其邁說，這個部分一方面用社會住宅，二方面也希望在整個住宅的供給能夠增加這種平價住宅，提供未來進住的這些就業人口。