免搶快！國慶焰火「2萬席次」明早開放登記　詳實填報才能中籤

▲2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

2021國慶焰火在高雄港灣施放！為打造「防疫國慶焰火」，高市府將原可容納69萬人的主觀賞區降載為2萬座位席，10月1日上午9點開放線上預約登記參加抽籤，登記順序不影響中籤機率，10月5日將公布中籤名單。

觀光局表示，本次12及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度與小型盆花不同，欣賞的是整個焰火綻放的美景，從遠處觀賞可將整個施放面完整收錄，而360度的高雄港灣宛如國慶焰火展焰的四面舞台。

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▲國慶焰火主觀賞區僅開放2萬席次入場，10月1日上午9點開放預約登記。（圖／高雄市政府提供）

為打造「防疫國慶焰火」，主觀賞區降載為2萬座位席，10月1日開放線上預約登記參加抽籤，民眾可先加入高雄市政府Line官方帳號，再於1日上午9點至10月4日下午6點期間，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記，手機上操作30秒內即輕鬆完成。

「登記順序完全不影響中籤機率，詳實填報才是有效預約的關鍵！」觀光局指出，將在10月5日下午3點公布中籤名單，中籤者須在10月9日晚上11點前完成領票程序，才算取得入場許可。10月10日活動當天，須憑中籤者本人身份證完成與同行者的報到驗證，才能順利入場。

▲2021國慶煙火試放，壽山情人觀景台列為十大最佳觀賞點之一。（圖／高雄市政府提供）



沒有中籤的民眾也別失望！觀光局表示，9月23日焰火試放時，在港灣周邊找出包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站等十大最佳觀賞點，近期將再加碼公布5個激推景點，讓民眾從不同角度欣賞氣勢磅礡的國慶焰火。

▲2021國慶煙火試放，西子灣列為十大賞景點之一。（圖／高雄市政府提供）

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