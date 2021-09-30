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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨沒放國旗遭糗！藍議員今反擊　逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨團在高雄市議會反擊，逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會國民黨團總召童燕珍昨要求國慶日高雄掛國旗，要看到旗海飄揚，反被市長陳其邁糗說國民黨黨團也沒有掛。今（30）日市議會開議，國民黨團眾議員共同聯合質詢，每個人全拿著小國旗，要求一定要看到屆時掛滿國旗。市議員陳若翠更是要求陳其邁，現在就喊一句「中華民國生日快樂」。

國民黨高雄市議員陳美雅質詢表示，很多人都在問，為什麼國家慶典看不到旗海飄揚？點名陳其邁回答，高雄市打算怎麼樣讓旗海飄揚？目前布置地點在哪？更質疑高雄市政府長期以來，在國慶日都沒懸掛國旗，要求市長這次一定要做到。

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨團在議會要求陳其邁當面喊出「中華民國生日快樂」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁回應，會依照慣例，該放國旗就放國旗，目前針對機關、學校及重要路口都有規劃，10/10也歡迎大家到市政府廣場升旗。他強調，因為今年國慶煙火在高雄，所以會擴大辦理，規畫完整會跟議員報告。

不過，國民黨高雄市議員陳若翠則說，國慶煙火只剩下10天，現場還看不到半面國旗，去年街上也沒有半面國旗，可以說冷冷清清。她問陳其邁，「國慶煙火是不是國家級活動？這樣的慶典是不敢掛國旗？還是不敢拿？你敢當著大家的面講一句中華民國生日快樂？你敢這樣喊嗎？」

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨議員在質詢結束後，還上前把手中的國旗全送給陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也因議員要求，當場在議會喊出「中華民國生日快樂」，強調總統跟國外使節都會來，所以要辦好國慶煙火。但陳若翠則反回「你麥六月芥菜假有心」（指虛情假意的對待他人）。

在聯合質詢結束後，國民黨議員也紛紛走上質詢台，把手上國旗送給陳其邁，一起高喊中華民國生日快樂。而昨天被糗黨團辦公室沒放國旗，國民黨今立即搬來2面大國旗放在門外。

▼高雄市議會國民黨團辦公室今放上兩面大大國旗。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市議會國民黨團。（圖／記者賴文萱攝）

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