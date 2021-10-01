1個月就停3次！陳其邁對台電很不滿　她揭「鳳山狂停電」主因

▲高雄市鳳山區9月發生3次停電，造成民怨。（圖／資料照／議員李雅靜提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區9月發生3次停電，造成民怨，高雄市議員黃捷今（1）日揭露根本主因，就是台電設施老舊、養護不足，她也統計，過去一年鳳山平均一個月就停一次。高雄市長陳其邁也附和表示，他對這件事很不滿，也當面跟台電董事長表達高雄市政府立場，會督促要求台電盡速改善電力供應缺失。

▲鳳山狂停電，黃捷曝主因。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷今在市議會質詢鳳山狂停電事故，光9月鳳山就停電3次，造成民怨很深，她調資料發現，過去一年，鳳山停電案例，平均一個月一次，最根本的停電主因就是台電設施老舊、養護不足，包含電容器故障、路燈開關故障、配電變壓器故障、電纜線劣化、電廠跳機。

黃捷要求市府跟台電進行協調，並要求台電全面體健鳳山電力基礎設施，也向陳其邁喊話，不能每次發生意外，讓台電停電就停電，而市府就只能雙手一攤，無奈說高雄又是一個停電都市！她認為這對招商引資上面是一個很大警惕，會讓人覺得高雄是一個連電力都沒辦法穩定的城市。

▲高雄無預警停電，市長陳其邁批台電。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁表示認同，他對這件事情同樣很不滿，有當面跟台電董事長表達高雄市政府的立場，另外也請王副秘書長召集會議，希望台電能按期把老舊電力設施替換，相關電線老舊部分也要能加速處理。

陳其邁提到，有些地區只有一個電路迴路，斷掉大概就停電了，假如有多元迴路，就可以減少停電風險，這部分會督促要求台電盡速改善電力供應缺失。