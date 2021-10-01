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鼓勵廚餘養豬轉型　桃園啟動「雙倍加碼」

▲桃園市長鄭文燦1日表示，為防堵非洲豬溫，即日起禁止199頭以下養豬場使用廚餘或動物性廢渣餵食，市府推出「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日表示，為防堵非洲豬溫，即日起禁止199頭以下養豬場使用廚餘或動物性廢渣餵食，市府推出「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於非洲豬瘟疫情嚴峻，為防堵疫情，桃園市長鄭文燦1日在市政會議上表示，10月1日起將持續禁止199頭以下的畜牧場使用廚餘、動物性廢渣與屠宰場下腳料，並推出轉型使用飼料與獎勵退場方案。目前桃市199頭以下之養豬場有170家業者，將採取「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助，同時適用轉用飼料以鼓勵退場。

鄭文燦指出，農委會昨天發布暫停使用廚餘，針對轉型飼料方案，每頭豬補助2,500元，餵飼系統改善補助，飼養未達20頭者，補助1萬元；20至49頭，補助5萬元；50至99頭，補助10萬元；100至199頭，補助20萬元。針對退場方案，分畜舍補助、廢水處理設施補助與清運費用補助等；畜舍補助以面積計算，只要土地合法皆可申請，每平方公尺補助分為：分娩舍、飼料室1,800元；保育舍、母豬舍1,500元；肉豬舍1,200元，最高補助至2500平方公尺，取得各項證明還可加倍。

▲桃園市長鄭文燦今天指出，即日起市府推出「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天指出，即日起市府推出「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，有關再加碼獎勵金，未達20頭，每頭1萬元；100平方公尺以下，補助40萬元；101-500公尺以下，補助50萬元；500平方公尺以上，補助60萬元。另外，桃市目前飼養199頭以下的養豬場有170場，使用廚餘的有68場，為鼓勵小場轉型轉型、離牧，讓產業達到規模化，市府配合農委會此次轉型離牧政策，推出「桃園市廚餘養豬場轉型獎勵成雙方案」，在轉型飼料餵飼系統補助，以及退場方案獎勵金部分給予同額的加碼，也就是「農委會補助多少錢，桃園就加碼雙倍補助」。

鄭文燦強調，桃園是黑豬的生產重鎮，為防堵非洲豬瘟、減少風險，鼓勵風險性高的小場轉型為飼料養豬，對台灣整體畜牧防疫提升有所幫助。對比較不具經濟效益的小型養豬場來獎勵退場，長期來說，可減少鄰避效應衝突，市府這次加碼，希望能讓想轉型或退場的豬農提高意願，讓小戶可以更安心轉型或離牧。

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