10月新制懶人包！「8大措施」省錢躲罰款一次懂　加碼1步驟多賺5千元

▲街口及LINE Pay Money10月起可互相轉帳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／整理報導

荷包注意！10月起全台將有多項新措施上路，包括汽車若「違規裝載貨物」，罰則將加重；而民生方面，自助餐等必須加設紙餐具的回收設施，還有全民期待的五倍券也將在10月發放。至於常用電子支付的朋友，不用再煩惱機構不同的問題難轉帳了，8家專營電支機構，如：街口、LINE Pay Money於10月起可互相轉帳，《ETtoday新聞雲》也為您整理詳細規範。

1.街口、LINE Pay Money可互相轉帳 10月上路！

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金管會表示，考量兼顧電子支付機構業者業務發展及民眾便利支付需求下，在洽詢中央銀行意見後，已在9月17日核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」並統一建置「電子支付跨機構共用平台」，其中，跨機構轉帳10月上線。

2.五倍券10/8上路 當天即可用券消費

行政院發行振興五倍券，行政院長蘇貞昌宣布，五倍券將在10月8日正式上路，民眾當天即可用券消費。而紙本的預訂及領取則可在4大便利超商、五倍券官網及郵局官網進行。

►「紙本五倍券」超商、官網、郵局預訂領券步驟一次看

▲10月除了新冠疫苗開打，公費流感疫苗也同步進行第一階段接種 。（圖／記者洪巧藍攝）

3.公費流感疫苗分兩批！第一階段10/1開打

今年10月份包含流感疫苗、4款新冠疫苗，同時將有5種疫苗施打，史上最複雜。當中公費流感疫苗632萬劑會分2階段接種，依照疾管署規劃，第一階段從10月1日開始，包含65歲以上長者、學齡前幼兒、國小至高中學生、潛在高風險疾病者、孕婦等對象；僅有1族群在第二階段接種，為50~64歲無高風險慢性疾病的中壯年人，開打時間則是11月15日。

4.雙北逐步解封 10/1日開放「公園兒童遊戲場」

雙北工務局表示，兒童遊戲場將於10月1日起正式解封開放，讓父母親可帶孩子到公園放鬆。但仍應主動配合場地實聯制、自主性掃實聯制QRcode、全程配戴口罩、保持室外1公尺以上安全距離，使用遊具前後記得勤洗手。

5.汽車「違規裝載貨物」 加重罰最高1萬8千元

有鑑於汽車載貨時，常因貨物超長、超寬、超高或超重等問題，發生A1、A2交通事故，10月起汽車裝載貨物如未依規定，罰鍰將由現行最高9,000元，提高至18,000元。

▲環保署推超音照相，一旦行駛中的汽機車超過標準，就會自動偵測。（圖／記者林悅翻攝）

6.汽機車太吵注意了！超過標準用「聲音照相」開罰

環保署表示將參考測速照相，推「超音照相」，只要行駛中的汽機車噪音超過標準就會自動偵測，直接將1800元至3600元罰單寄到民眾手中。環保署利用科技推出「超音照相機」，結合車牌辨識和噪音機資訊，先針對市區道路優先管制，速限50公里道路，不能超過86分貝，速限50到70公里路段，不能超過90分貝，只要汽機車行駛中超過以上標準，就會被拍下開罰。

7.自助餐+便當店紙餐具回收10月上路 違規最高罰30萬

行政院環保署今年公告「應設置紙餐具回收設施的販賣業者範圍、設施設置等事項」，於10/1正式實施，自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，並於回收設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，若業者未依規定設置，將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

8.小型養豬場續禁廚餘！植物性殘渣除外

為防堵非洲豬瘟，國內養豬場暫停使用廚餘養豬已滿一個月。農委會宣布，10月1日起將持續輔導小型養豬場不再使用廚餘等廢棄物，但植物性殘渣除外，並鼓勵全台2101場199頭以下的小型養豬場轉型或退場。農委會表示，禁止廚餘養豬期間，若搬運廚餘至養豬場將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元；若養豬場使用廚餘養豬則可按飼料管理法開罰3至300萬元，另為鼓勵檢舉違法使用廚餘，已提高檢舉獎金至最高120萬元。