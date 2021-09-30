前調查官徐宿良盜賣毒品案開庭　在押毒梟：一開始很害怕

▲前調查局航調處調查官徐宿良涉嫌盜賣毒品案，桃園地院今天開庭審理在押張姓毒梟審訊。（資料照／翻攝自徐宿良臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌盜賣毒品案，桃園地院30日開庭審理在押張姓毒梟，審判法官針對他協助徐宿良從調查局調換毒品時間、重量與犯案地點逐一訊問，張姓毒梟對案情部分交代不清，辯稱因時間已超過3年，時間地點等細節都記不清楚，還向法官強調「一開始很害怕」。

據檢方指控，徐宿良涉嫌自2012年至2019年間，多次掉包逾放在調查局基隆航機站證物倉庫的K他命與數萬顆一粒眠等毒品，提供楊姓與張姓毒梟分售，事後再予以分贓，徐宿良被控從中牟取不法暴利逾數千萬元之譜。

桃園地院法官今天下午召開準備程序庭審訊張姓毒梟，審判長審訊張在2017年1月間徐宿良利用值班之便，將放在航基站內的查扣4公斤K他命毒品帶回住處，再找來張協助銷售等細節，但張面法官審訊，直稱對毒品重量與交付徐宿良時間地點因時間超過3年相當久遠，細節真的記不清楚。

法官訊問張姓毒梟對於徐宿良要求他幫忙買夾鏈袋，是否有指定要鋁箔夾鏈袋，還是一般透明的夾鏈袋？另外包括數量、重量與交付地點等細節，張則據實回報，但透露，徐宿良從來沒有告訴相關毒品等細節。

法官依檢方起訴內容訊問，張如何與下游的蕭姓毒梟交易，張則表示，當時以1公斤75萬元價格賣給蕭，蕭已匯出75萬元進其女友戶頭，所以以1次將3公斤毒品交付給蕭。蕭與他見面「十之八九都是為了交易毒品」，其中半數都交易成功。

法官還要張仔細回想，不必急於回答，多次強調「只想聽事實」，張姓毒梟則回覆，「法官大人，因第一次犯罪很緊張，一開始很害怕」，相關過程都已印象模糊。

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