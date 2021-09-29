台東移民署深入社區宣導　「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」

▲台東移民署人員宣導「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣服務站為提升新住民對非洲豬瘟防範意識，日前偕同通譯人員利用行動服務列車深入社區，對東南亞百貨店、異國料理餐廳等處所，透過中、英、越南、印尼、泰國、緬甸及柬埔寨等多國語言文宣向新住民宣導，共同防範非洲豬瘟病毒。另外，移民署也大力放送「振興五倍券」的相關資訊，呼籲新住民朋友一起來領券，「作伙」振興國內經濟。

台東縣服務站主任林明道來到越南新住民阿香經營的人氣美甲名店，現場請通譯人員用母國語言向阿香及在場的新住民姊妹們宣導防堵非洲豬瘟「三不」原則，「不」要自國外攜帶肉類產品入境、「不」要自國外網購肉類產品寄送臺灣、「不」要購買來路不明肉品，同時提醒「振興五倍券」自9月22日起已開始數位綁定的訊息。

阿香說，「會協助告知周遭的同鄉，遵守「三不」要領，不要購買來路不明的豬肉或非法進口豬肉以免觸法」。阿香也在移民署人員協助下，開心地完成了「振興五倍券」的數位綁定，阿香還說，「因疫情關係很多店家生意受到影響，一定要向新住民朋友宣傳這好康的資訊」。

林明道強調，為了守護大家「食」的安全，希望透過多元宣傳管道，提醒新住民朋友選用有產銷履歷的豬肉製品，不要從國外網購肉品寄送臺灣，也不要攜帶肉品返臺，若違規攜帶肉品入境，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。另如有疫情相關問題，歡迎至移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，或致電臺東縣服務站089-361631洽詢，再次呼籲新住民朋友記得要領取「振興五倍券」。