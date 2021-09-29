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疫情重災戶桃捷平均運量少55%　去年硬省1.28億仍虧損7.38億

▲桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，針對桃園捷運因疫情影響導致載運人數減少55%，造成嚴重虧損，鄭文燦表示，市府將支持渡過營運困難期。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，針對桃園捷運因疫情影響導致載運人數減少55%，造成嚴重虧損，鄭文燦表示，市府將支持渡過營運困難期。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到疫情衝擊，桃園機場捷運搭乘旅客人數直直滑落，今年1至8月日平均運量維3.47萬人，比前年同期平均日運量7.66萬人下降約55%。面對桃捷公司嚴重虧損，市長鄭文燦29日在市政會議上表示，市府將支持桃捷公司渡過營運困難期，未來將積極開源節流，盡速安排同仁完成第二劑疫苗接種，以減緩疫情帶來衝擊。

桃園捷運公司今天在市府市政會上進行「落實防疫、穩定營運」專題報告，因機場目前實施國境管制規定，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，機場捷運搭乘人數明顯下降，其中今年1至8月機捷平均日運量為3.47萬人次，較前年同期平均日運量7.66萬人次下降約55%。

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鄭文燦指出，面對桃捷公司營運虧損狀況，市府將支持渡過營運困難期，並感謝所有桃捷同仁堅守崗位，提供旅客最好的服務。桃捷公司透過各項撙節措施，去年共計撙節1.28億元，並向爭取中央紓困補助5943萬元，將去年度虧損縮小至7.38億元，但後續仍應積極開源節流，以減緩疫情帶來的衝擊。

▲桃園市府今天召開市政會議，桃園捷運公司進行專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天召開市政會議，桃園捷運公司進行專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃捷公司建構防疫五大安全網，在防疫期間發揮作用，三級警戒期間全線21個車站，全車隊車廂與車站完成醫療級消毒，包括使用國家級P3實驗室完成測試醫療級消毒液，在紫外線激發下可達99.9%滅菌與消滅病毒，目前未有旅客在交通旅程中受感染，相當值得肯定。此外，為提升機捷運量，推出5日通勤優惠票專案，並配合振興五倍券，推出買定期票或回數票送1日票專案，希望在國境管制與防疫安全與透過增加北桃通勤與區域旅遊乘客等兩種方式提升運量。

桃捷公司董事長劉坤億說，因受新冠肺炎疫情影響，去年機場實施邊境管制，對於以機場旅客運輸為主的機場捷運，在運量與營收方面造成很大衝擊，桃捷公司除在系統安全及穩定性方面非常用心，在防疫工作透過守護旅客健康與職場零感染等方式，建構安全防護網。截至9月27日為止，桃捷公司全體員工（含清潔、保全）第1劑接種率約為85%，第2劑接種率則為40%，未來將持續提升疫苗接種率，讓防疫機制更完善，以守護旅客及員工健康。

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