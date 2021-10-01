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情色主播揪「手拉肧」空中極樂　他花1萬想洗白脫不了身

▲桃園市王姓男子去年底涉嫌以Line向陳姓男子一起開視訊自慰，再恐嚇需匯款1萬元否則將公布其自慰視訊，陳男報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市王姓男子去年底涉嫌以Line向陳姓男子一起開視訊自慰，再恐嚇需匯款1萬元否則將公布其自慰視訊，陳男報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子缺錢花用，去年底受不明人士指使向郵局申請提款卡補發，再以1000元價格提供給詐團使用，後被詐團吸收成為成員，今年1月間透過Line通訊軟體向陳姓男子連繫，自稱為色情主播要求一起開視訊自慰，事後要求匯款1萬元否則將向其親朋好友散播自慰影片，陳男心生畏懼趕緊匯款1萬元至指定帳戶，後再度被要求匯款2萬2千元，陳男驚覺被騙報警提告；王男到案後坦承提供提款卡，辯稱受不明人士指使，桃檢1日偵結依幫助恐嚇取財、洗錢等罪嫌將王男提起公訴。

檢警調查，25歲的王姓男子去年底受不明人士指使，若提供郵局提款卡，可獲得1000元獎勵，王男因缺錢花用在去年12月23日在新北市新莊區某郵局申請提款卡補發，再將提款卡與密碼提供給詐團使用，後被吸收成為詐團成員之一。

王男於今年1月2日上午11時許遭詐團指使，透過Line通訊軟體向不知情陳姓男子上視訊，自稱為色情主播，誘騙陳一起拍自慰視訊，完成後即恐嚇陳需匯款1萬元，否則將散播其自慰視訊影片給其親朋好友，陳男心生畏懼下在高雄市鳳山區某超商自動櫃員機匯款1萬元。

未料詐團獲悉陳匯款後，再度恐嚇要求陳需匯款2萬2000元，陳驚覺遭詐騙立即報警，警方立即將該帳戶列為警示帳戶，未讓詐團成員將匯款提領一空，陳男後返回桃園住處向龜山警分局提告遭恐嚇詐騙。

王男到案後坦承受不名人士指後將提款卡提供給詐團使用，但否認有恐嚇情事；警方查出王男在郵局申請補發提款卡，與帳戶內從去年12月2日至今年2月2日該帳戶內之交易紀錄提供佐證，陳姓男子也提供與王男Line對話之截圖佐證，桃檢認為王男犯行明確，偵結依幫助恐嚇取材、幫助洗錢等罪嫌將王男提起公訴。

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