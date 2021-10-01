中選會：可申請公投不在籍投票約1980萬人　200萬人「最可能申請」

▲中選會估計公投不在籍的投票權人總數估計約1980萬人。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院昨拍板「全國性公民投票不在籍投票法草案」，預計最快2023年上路；而中選會主委李進勇評估，未來約有190到200萬人符合申請資格可採行異地投票。中選會今（1日）進一步說明，公投不在籍的投票權人總數估計約1980萬人，只要具公民投票權資格都可以依法申請；至於200萬人，則是指這類民眾「最可能申請」。

中選會1日指出，有關行政院會通過中選會所研擬的《全國性公民投票不在籍投票法》草案，在適用對象上，是基於普通投票、平等投票等法定原則，凡具有公民投票權資格的國人都可以在境內依法申請跨縣市投票。

「而行政院在審查該草案過程中，亦考量設籍或因工作、就學等因素，於離島或偏遠地區的民眾返回戶籍地投票仍有所不便，所以也進一步開放離島或偏遠地區民眾亦可於同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）辦理移轉投票。」中選會如此表示。

接著，中選會進一步說明，有關公投不在籍的投票權人總數估計約有1980萬人，具公民投票權資格的民眾都可以依法申請跨縣市投票，而部分偏遠地區的民眾，也可申請同一縣市內其他鄉（鎮、市、區）的移轉投票。

至於目前在跨縣市異地工作、求學人數，中選會粗估約有190至200萬人。中選會表示，這類民眾最可能申請（移轉投票），而相關報導所載具有資格申請移轉投票約200萬人，或有誤解，也特予澄清。