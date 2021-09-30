公投不在籍投票最快2023施行　民進黨團：今年趕不上

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為解決國人因返鄉不便而影響投票意願，行政院院會30日通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」草案，開放本國境內的移轉投票，並未規畫開放國外的不在籍投票，全案將交立法院審議。對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳受訪說，因公投前須由各地選委會整理投票人名冊等資料，不可能趕上今年底公投。

行政院會今天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，開放民眾可以事先申請境內異地跨縣市「移轉投票」；但「通訊投票」、「境外投票」部分暫不開放。草案送立法院審議後，年底的公民投票確定來不及適用，最快將在2023年上路。

劉世芳今天中午受訪說，公民投票的議題觸及國家議題，當然只在國內投票，國民黨團曾提出希望實施不在籍投票，當時就已經跟他們解釋過，移轉投票就是不在籍投票，舉例來說，未來戶籍地在台中、但在台北工作的人可以透過事先申請，在非戶籍地投票。

民進黨團書記長蔡適應補充，因考量開放國外通訊投票，可能無法兼顧選舉公平性，因此現階段先開放本國境內的異地跨縣市現場投票，未來也許可以參考部分國家的作法，把投票所設在大使館或代表處裡，但仍需要凝聚更多共識討論。

至於修法時程，劉世芳說明，行政院剛把院版草案送來立法院，黨團尚未討論修法時程，未來會按照程序進行，但已確定不可能趕上今年12月公投，因為公投投票前中選會、各地選委會還需要確認選舉人名冊及公告選舉人數等程序。

蔡適應說，現在行政院已經提出院版草案，民進黨團會把立法當做努力的目標，至於是否可以在這會期審議，須看朝野共識，「如果國民黨不要擋，速度就很快」。