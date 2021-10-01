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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投不在籍投票設限一堆？　李進勇：趕上今年公投有困難

記者呂晏慈／台北報導

行政院會31日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，送赴立法院審議，最快將在2023年實施。不過，國民黨質疑該草案有許多設限，企圖阻擋台商，呼籲應該適用今年底公投。對此，中選會主委李進勇1日上午受訪說，「並沒有所謂設限一大堆」，且該草案規定移轉投票申請須在60日前提出，恐怕不可能趕上今年底12月18日公民投票，「實際作業上是會有困難」。

▲▼立法院內政委員會 中選會主委李進勇 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

李進勇今天上午至立院備詢前受訪說， 「全國性公民投票不在籍投票法」草案並沒有所謂設限一大堆，根據該草案，凡是具有公民投票投票權的人，都可以按照規定申請移轉投票，所以並沒有設限一大堆。

李進勇表示，行政院會昨天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，將送赴立法院審議，在立法院完成程序之後，中選會會接著進行籌備工作，除了書面申請外，也會開放線上申請，所以必須建制線上申請系統，另外，也必須擬定前置作業相關辦法，「擬定辦法、人員訓練也需要相當時間」。

李進勇補充，為了讓選務與移轉投票申請案件能夠銜接，根據該草案規定，申請截止日期是在公民投票投票日前60天，這些時間加起來後，恐怕不能趕上今年12月18日的全國性公投實施，「實際作業上是會有困難的」。

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