重機騎士過彎撞貨車！　頭破10公分骨折慘摔躺地

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉30日上午8時許發生一起交通事故，汪姓男子騎乘重機行經131縣道五城路段時，疑入彎不慎擦撞對向貨車後車斗，導致頭部有10多公分撕裂傷、左手閉鎖性骨折，消防員據報到場，現場緊急為汪男包紮、固定傷勢後，將他送醫救治，幸無生命危險。詳細事故經過，警方正釐清調查。

▲汪姓重機駕駛疑過彎不慎，撞上貨車後車斗。（圖／記者高堂堯翻攝）

魚池消防隊員許瑋倫表示，今日上午8時26分接獲報案，指水里及魚池交界處有重機騎士追撞貨車後車斗，消防員到場發現患者倒躺在地上，頭部及左腳分別有10公分以上、5公分的撕裂傷，左手臂有閉鎖性骨折，現場將其包紮、固定後，盡速送往醫院急救。

▲▼汪男車禍後造成頭部及左腳分別有10公分以上、5公分的撕裂傷，左手臂有閉鎖性骨折。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，汪姓男子（46歲）今日上午騎乘重機行經五城路，疑似因轉彎不慎、擦撞對向由陳姓男子（57歲）駕駛的貨車，導致受傷，送往埔里基督教醫院救治後無大礙，雙方經酒測無酒駕情事，後續將依法處理。

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