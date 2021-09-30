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快訊／住處查出200顆大麻煙彈　Toyz涉毒「如中盤商」裁定羈押

▲▼YouTuber Toyz專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲LOL前世界冠軍Toyz涉嫌在網路販毒遭地院裁定羈押。（圖／資料照片）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

《英雄聯盟》S2冠軍隊伍台北暗殺星中路選手劉偉健（Toyz）涉毒被逮，檢警發現劉疑在網路販賣大麻煙彈，到劉新北三重住處查到200顆大麻煙彈，規模宛如中盤商，訊後向法院聲押。台中地院懷疑其背後還有上手，認有串證、逃亡之虞，裁定羈押，另外劉的同夥楊姓男子則40萬元交保，友人也火速帶現金來保人。對於劉偉健及楊男行為，朋友都推說不清楚，不願說明。

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷在調查毒品案時，有小藥頭咬出上手是劉偉健，檢察官指揮警方蒐證後，發現劉涉嫌在網路販賣大麻煙彈，懷疑其是中盤商，28日指揮彰化縣警局刑大到其住處搜索，一口氣查出200顆大麻煙彈。

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲涉嫌網路販毒、住處被查出200顆大麻煙彈，LOL前世界冠軍Toyz遭台中地院裁定羈押。（圖／記者白珈陽攝）

檢方透露，劉偉健雖是香港人，由於涉及二級毒品販售，若調查屬實，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服刑完後也會被驅逐出境。檢察官認為劉偉健涉嫌販毒重大，今晚向台中地院聲請羈押劉，並持續追查上手，深夜台中地院裁定收押禁見。

根據毒品危害防治條例規定，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

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即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

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