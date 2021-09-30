快訊／台88線車禍雙向封閉　大貨車自撞「橫躺路中央」回堵3公里

▲大貨車自撞橫躺路中央，現場車流回堵近3公里。（圖／公路總局）

記者柯沛辰、吳奕靖／高雄報導

台88線（高雄潮州東西快速道路）西行過鳳山交流道約2.5公里處30日晚間9點29分發生自撞事故，一輛大貨車打橫在道路中央，導致雙向無法通行，車流回堵3公里。

鳳山分局表示，約2小時才能恢復正常通行，建議西向用路人從大寮下匝道，改走縣道188，再從鳳山上台88接國1北上；東向用路人則下鳳山匝道，改走縣道188避開。

▼中央分隔島半毀，現場塞成「停車場」。（圖／民眾提供，下同）