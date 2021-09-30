蘆洲民宅深夜槍響！雙北警抓到「光頭槍手」搜出大麻　開槍原因曝

▲陳嫌依犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

抓到了！警方貫徹「檢肅非法槍械專案行動」，接獲陳姓男子持有槍毒情資，成立專案小組積極調查。30日凌晨警查獲陳嫌持有大麻、搖頭丸，由員警戒護到新北五股區，當場搜到藏匿的改造金牛座（JP-915）手槍1枝、子彈8顆等證物，經查發現他涉29日蘆洲槍擊毀損案，訊後依犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。



29日晚間，信義分局偵查隊及五分埔派出所員警，前往新北市實施槍毒案件蒐證，過程中發現陳嫌（34歲）駕駛的自小客車於新北市林口區發生自撞事故，詭異的是現場沒人在場，進一步發現車旁遺落子彈1顆，認陳嫌高度涉有持槍。

警方經連夜鍥而不捨查找陳嫌行蹤，於30日凌晨通知陳嫌到案配合調查，竟在陳嫌身上藏有第二級毒品大麻1包（毛重1.39公克）、搖頭丸1包（毛重11.25公克）等證物，隨即查扣、當場逮捕，帶回分局調查。

▼陳男將子彈放在新北市五股區 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳嫌向警坦承持有槍彈情事，30日午間，由員警戒護到新北市五股區起獲所藏匿的改造金牛座（JP-915）手槍1枝、子彈8顆等證物。

經查發現，陳嫌疑涉29日晚間新北市蘆洲區槍擊毀損案，立刻通報蘆洲分局員警到場共同偵辦。他供稱「與謝男有債務等糾紛結怨」才前往他家開槍警告示威。警詢後，將陳嫌依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍、毒來源，清查有無涉犯其他不法案件。

▼陳嫌前往蘆洲區開槍後，又在林口區駕車自撞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，信義分局宣示持續打擊非法槍械及毒品決心，並呼籲民眾如有發現不法情事，請勇於檢舉，立即向警察機關報案，共同保護自身安全及維護社會治安；對於保障民眾生命、身體、財產安全，維護轄區治安、打擊不法，信義分局有絕對的信心與決心。