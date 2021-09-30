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肉蛋加3菜要125！清粥小菜計價讓他怒：貴又賺價差　店家回應了

▲▼清粥小菜計價方式。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲自助餐5樣菜125元，客人嫌太貴掀網路熱議，店家說話了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

自助餐菜色多樣、能自由夾菜量，是不少民眾用餐首選，但有一名網友投訴，他日前在台中一間清粥小菜店吃飯，少少夾了幾樣菜卻要價125元，讓他直呼實在太貴，也抱怨店家計價方式不清楚，給客人用的湯匙與計價的湯匙大小不同，質疑有價差。對此，業者反駁，絕對沒有兩種湯匙，若有疑慮也可以現場秤重。

原PO在臉書社團PO上當時的菜色照片，可以看見有一顆荷包蛋、一碗粥、肉排及幾樣配菜，沒想到結帳被算125元，讓他直呼「125我都可以吃便當，還可以再買一杯手搖飲料大杯的」。他在內文也質疑，店家給客人用的湯匙，與老闆用的計價湯匙大小不同、讓菜量產生價差，認為這間清粥小菜計價方式混亂。

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▲▼清粥小菜計價方式。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友投訴，店家計價的湯匙不一樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對此，被指控的清粥小菜店趙姓店長表示，絕對沒有分兩種湯匙，若有疑慮也可以現場秤重，「客人結帳的時候，如果說他有什麼疑慮的話，可以直接問櫃台，我們櫃台一定會解釋清楚，我們櫃台隨時都會準備磅秤，如果說客人有疑慮，我們就會直接磅給他看」。

自助餐菜色多變多樣，又能挑愛吃的菜色，份量也能自己掌握，但「計價混亂」確實是網路上常見的問題，投訴者的文章就釣出了其他有用餐經驗的人留言，甚至有人表示「差不多的份量，卻每天都出現不同價格」，民眾吃自助餐，有疑慮最好還是當下反應。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

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