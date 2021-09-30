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10月來了！馬拉灣15歲↓免費倒數　林酒店萬元振興券住國王行宮

▲台中麗寶、林酒店。（圖／官方提供）

▲麗寶樂園渡假區15歲以下免費等方案將在10月11日截止。（圖／官方提供）

記者游瓊華／台中報導

國慶連假即將到來，麗寶樂園渡假區15歲以下免費等方案將在10月11日截止，馬拉灣也將在11日後進行季節性休園；天空之夢摩天輪也為響應國慶播放國慶燈光秀。林酒店則推出紙本五倍券All-Lin住宿專案，使用紙本五倍券付款1萬元，就可入住位於25樓的國王行宮。

▲台中麗寶、林酒店。（圖／官方提供）

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▲天空之夢摩天輪為響應國慶播放國慶燈光秀。（圖／官方提供）

麗寶樂園渡假區即日起至10/11周末假日或連續假日，凡15歲以下兒童可憑身分證明文件，免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢，若為台中市民，本人持身份證明文件購票只要399元，不分平假日皆可享有優惠票價，再加贈100元餐商抵用券；同期間還有特殊身分感恩月優惠，包括現任職於三鐵警消、軍教、醫護藥、台積電、鴻海、慈濟相關人員，憑指定證明文件即可享有雙園擇一門票199元、同行親友500元購票優惠，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元優惠票價。

「雙十麗寶賽車駕期」兩天一夜只要4999元起，每房含兩客早餐，而麗寶福容大飯店則推出「麗寶雙十國慶假期」一泊二食8999元起，每房加贈麗寶樂園雙園雙日門票2張，可無限暢玩探索世界及馬拉灣。

▲台中麗寶、林酒店。（圖／官方提供）

▲台中林酒店。（圖／官方提供）

林酒店推出週日至週五使用紙本五倍券付款1萬元，即可入住位於25樓的國王行宮，房型由林酒店安排。另外，原價近2萬元的樂林大套房，使用紙本五倍券僅要5000元。凡雙人入住，每房可使用200元紙本五倍券，5倍放大兌換1000元餐飲消費折抵券；四人入住：每房可使用400元紙本五倍券，5倍放大兌換2000元餐飲消費折抵券。

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