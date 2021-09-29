民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

▲民進黨台東黨部「女性政治下午茶」恢復舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣黨部從2021年起秉持著每個月都要舉辦1場「女性政治下午茶」的系列活動，打造不同主題的活動內容來吸引在地各個年齡層的女性來參與，但因今年5月起國內疫情嚴峻，黨部取消了原訂5月份的女性活動，直到9月份疫情好轉防疫降級後，很高興能夠恢復正常生活舉辦活動來與台東的女性朋友們見面！

黨部主委劉櫂豪說明，台東縣黨部從今年起開始舉辦了很多不同主題的活動，有彩妝、有氧舞蹈、中醫健康講座等等，預計未來也會持續每個月都舉辦不一樣的活動內容，像是捏陶或是健康癌症講座等等，也歡迎大家有興趣可以報名，更期待下次的女性政治下午茶的活動可以繼續來跟姊姊妹妹們見見面。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國說，疫情3級緊戒時我們因此取消了原訂的活動，很開心今天台灣的疫情可以控制得宜，讓我們能夠恢復正常生活，像是許多活動都開始可以舉辦、以及恢復室內用餐等等。在疫情後的第1場「女性政治下午茶」我們很高興可以在環境優美的美術館裡和大家見面一起做手工皂，黨部希望可以透過每個月1場的女性相關活動還和台東女性朋友相見、認識新朋友、貼近民眾，與地方做連結。