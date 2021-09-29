　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

▲民進黨台東黨部「女性政治下午茶」恢復舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民進黨台東黨部「女性政治下午茶」恢復舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣黨部從2021年起秉持著每個月都要舉辦1場「女性政治下午茶」的系列活動，打造不同主題的活動內容來吸引在地各個年齡層的女性來參與，但因今年5月起國內疫情嚴峻，黨部取消了原訂5月份的女性活動，直到9月份疫情好轉防疫降級後，很高興能夠恢復正常生活舉辦活動來與台東的女性朋友們見面！

黨部主委劉櫂豪說明，台東縣黨部從今年起開始舉辦了很多不同主題的活動，有彩妝、有氧舞蹈、中醫健康講座等等，預計未來也會持續每個月都舉辦不一樣的活動內容，像是捏陶或是健康癌症講座等等，也歡迎大家有興趣可以報名，更期待下次的女性政治下午茶的活動可以繼續來跟姊姊妹妹們見見面。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國說，疫情3級緊戒時我們因此取消了原訂的活動，很開心今天台灣的疫情可以控制得宜，讓我們能夠恢復正常生活，像是許多活動都開始可以舉辦、以及恢復室內用餐等等。在疫情後的第1場「女性政治下午茶」我們很高興可以在環境優美的美術館裡和大家見面一起做手工皂，黨部希望可以透過每個月1場的女性相關活動還和台東女性朋友相見、認識新朋友、貼近民眾，與地方做連結。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押
疑遭館長諷刺賣假貨！　連千毅直播爆氣隔空開戰
快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」成廢鐵
北斗東螺溪驚見上萬隻肥大白蛆　里長硬著頭皮撈
同事上班太積極！她白眼：奴性重　網風向一面倒
交警「口交片」是假的！「比對不符」方仰寧下令偵辦
國小女師「教師節」墜樓！頭部重創送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園優質紅茶評鑑黃璟舞奪特等獎　「桃映紅茶」時尚新裝亮相

台東馬蘭榮家174住民　完成第二劑疫苗接種

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

台東移民署深入社區宣導　「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」

部立台東醫院精神科日間病房　重新啟用採半開放式管理

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者+身障朋友持台東卡享優惠

單親4歲男童走失哭喊「我要找奶奶」　警拍照沿路走訪助返家

頭份市後庄非營利幼兒園啟用　「築巢」概念設計打造獨特風貌

乾式清潔機　維護釋迦高品質

前瞻產業發展論壇　黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

桃園優質紅茶評鑑黃璟舞奪特等獎　「桃映紅茶」時尚新裝亮相

台東馬蘭榮家174住民　完成第二劑疫苗接種

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

台東移民署深入社區宣導　「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」

部立台東醫院精神科日間病房　重新啟用採半開放式管理

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者+身障朋友持台東卡享優惠

單親4歲男童走失哭喊「我要找奶奶」　警拍照沿路走訪助返家

頭份市後庄非營利幼兒園啟用　「築巢」概念設計打造獨特風貌

乾式清潔機　維護釋迦高品質

前瞻產業發展論壇　黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷

快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

伍鐸轉戰味全龍穿紅色「重生」　50勝「Ｍ1」別具意義

威力彩27億頭獎3人分「1人最多8.1億」　可買1396張台積電

快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」　駕駛慘死

江俊翰「新戲11月播」陷三度染毒、多人運動　民視力挺態度變了！

YouTube公布平台上10大賺錢術！拍短影音月領28萬獎勵金

逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

林立開路穩定又有破壞力　陳晨威歸隊也不會變動

疑遭館長諷刺賣假貨！　連千毅直播爆氣…隔空開戰「才知罵錯人」糗了

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

地方熱門新聞

即／高雄港驚傳貨櫃倒塌！誇張畫面曝

台南工寮大火　消防14車29人搶救

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

綠能蟑螂爆多！彰檢設打擊平台　廠商：順多了

環保蟑螂車載滿營建垃圾夜衝　拒盤檢推倒女警

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

母語也是很好的國防

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

快30分鐘！彰化客運19路發車了

天后宮全國首件縣有土地依國產法贈與

紅疹怪病襲澎湖！在地人首遇全家都中標

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

內埔不動產交易爆量　400坪住宅區土地法拍　

更多熱門

相關新聞

部立台東醫院精神科日間病房重新啟用

部立台東醫院精神科日間病房重新啟用

衛福部台東醫院精神科日間病房，因偏鄉醫事人力不易招聘，自6年前即暫停迄今，無法替有需要之鄉親服務，實深感遺憾，但也從未放棄希望。今年，在台東醫院院長樊聖、精神科主任顏銘漢與精神科護理長邱端慧，攜手精神科全體同仁努力下，於9月29日重啟精神科日間病房服務，再度為台東精神醫療注入一劑強心針。

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者持台東卡享優惠

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者持台東卡享優惠

「全世界只有台灣人不在乎台海戰爭」　趙少康：民進黨長期洗腦結果

「全世界只有台灣人不在乎台海戰爭」　趙少康：民進黨長期洗腦結果

力挺陳柏惟　林錫耀：民進黨地方全力動起來了

力挺陳柏惟　林錫耀：民進黨地方全力動起來了

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

關鍵字：

民進黨 女性 台東

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

女店員清秀照曝！慘被挖眼…母淚崩：心很痛

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面