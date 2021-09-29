愛心計程車隊成軍　65歲↑長者+身障朋友持台東卡享優惠

▲台東愛心計程車隊成軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供老人及身心障礙者更方便、更多元的交通優惠措施及交通服務選擇，台東縣政府結合現有交通資源，由台灣大車隊為主，首次組成愛心計程車隊，並於29日舉行愛心計程車啟用典禮，愛心計程車隊成軍自10月1日起開跑，盼提供長者及身心障礙者更多元適切的大眾運輸服務，歡迎大家多多利用，讓台東卡有更廣泛的運用。

台東縣長饒慶鈴表示，為提供長者與身心障礙者更多元的福利服務，台東去年就開始研議首度開辦愛心計程車，結合台灣大車隊21部愛心計程車自10月1日啟動，導入電子票證系統作業，利用台東卡(敬老卡、博愛卡)即可享有優惠補助搭乘愛心計程車。

社會處說明，凡設籍台東縣的身心障礙者與年滿65歲以上老人可申請台東卡(博愛卡、敬老卡)電子票證，自18月底已發行32488張，每人每月1500點社會福利點數(元)為額度，供持卡人搭乘交通工具。

10月開始擴大服務辦理愛心計程車，採用車資100元以下補助36點，101元以上補助72點方式，由台東卡額度內扣點，餘款由乘車者卡內自行現金儲值部分扣除，若扣除後仍不足，再自行補現金差額。愛心計程車有貼辨識貼紙，可以隨招隨停，以利民眾辨識搭乘並依車資刷卡付費。

社會處長陳淑蘭指出，為滿足長者及行動不便者的交通需求，彌補復康巴士及一般客運巴士服務的不足，因此擴大敬老及博愛乘車卡使用範圍，提供身心障礙人士及長者更多元運輸選擇，也藉此建立乘車者與計程車業者互利機制，協助業者轉型，改善駕駛生計。