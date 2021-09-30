消費滿500抽油電車！愛購台東推2021版　還有百萬禮等你拿

▲愛購台東消費季活動，今年最大獎為油電汽車。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

2020年頗受鄉親及遊客歡迎的愛購台東消費季活動，即將再次推出2021年版，鼓勵台東在地消費，只要10月8日起在台東消費累計滿500元，即可獲得抽獎機會，最大獎為油電汽車乙台，以及總價值超過百萬元以上的多種獎項，敬請大家拭目以待。





自今年5月起，因受新冠肺炎疫情影響，重挫台東觀光活動及內需市場消費力道，中央政府也將於10月發放五倍券刺激全台消費。台東縣府為提振經濟，吸引外地遊客到台東旅遊，再創國旅商機，延續2020年愛購台東消費季活動帶來的消費購買熱潮，推出2021年版，不僅歡迎觀光客來台東消費有機會獲得汽車等大獎外，也希望縣民能夠極力在地消費，消費越多累計抽獎次數越多。

▲在台東消費累計滿500元，即可獲得抽獎機會，以及總價值超過百萬元以上的多種獎項。



縣府財經處說明活動抽獎辦法，凡自10月8日起於台東在地消費之發票均可登錄，金額累計滿500元即獲得1次抽獎機會，目前愛購台東消費季抽獎活動正在籌備進行中，若是使用電子發票，只要民眾登入參加活動後，將可補登10月8日起在台東的消費紀錄；若是紙本發票請民眾務必妥善保存，系統上線後，民眾可回溯登記，希望在這後疫情時代，加碼消費抽獎活動，讓大家在台東玩得盡興、買的高興。