王婉諭批行政司法程序「毫無溫度」　不尊重太魯閣罹難者家屬感受

▲王婉諭呼籲行政院尊重被害人及家屬權益。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台鐵太魯閣列車今年4月2日發生事故，釀成49人死亡的意外，太魯閣事故的事後處置也引起各界關注。時代力量立委王婉諭30日表示，包括傳票與罹難家屬懇談會，當中有許多程序缺乏溫度的提醒受害者家屬悲劇的存在，呼籲行政院往後面對犯罪帶來的傷痛事件，應用更有溫度、同理的方式，尊重被害人及家屬的權益。

王婉諭表示，從律師陳孟秀那邊得知，太魯閣事故的罹難者家屬收到來自花蓮地院的傳票，然而，傳票上收件人欄位，除了家屬本人的名字之外，竟然還印上了「罹難者的姓名」，強調收件人與罹難者的親屬關係。

王婉諭批評，這樣缺乏溫度的細節，似乎硬生生地刻意提醒家屬這起悲劇的存在，若收信的非家屬本人，信上的署名，甚至也等於是讓家屬們的悲劇與傷疤，被迫揭露在陌生人眼前。其實傳票上已經清楚載明了開庭事由了，實在沒有必要，特意在信封上印著逝去親人的名字。

王婉諭強調，對於這樣的做法，「我立即向司法院要求，希望各級法院在處理被害人相關的案件時，應該更尊重被害人家屬的尊嚴及感受」，能有更貼近被害人家屬感受的調整措施。

王婉諭表示，目前已收到了司法院回應，司法院已指示各級法院，應主動採取適當的保護措施，在法院寄送刑事訴訟給被害人家屬或訴訟參與人時，信封上應避免顯示被害人的姓名，以此保護家屬的隱私，也避免他們受到二次傷害。同時也要求二級法院利用視導下級法院時，促請下級法院應注意被害人保護措施。「我們樂見司法院積極的作為，能夠即刻調整，往更有溫度、同理的方向前進」。

王婉諭批評，「我參加台鐵罹難者家屬懇談會簽到時」，竟然看到簽到簿上列著的，是罹難者的姓名，當場的工作人員還要求家屬在這些名字後，簽名、報到。這樣毫無同理心、毫無溫度的作法，真的不應該再出現了。

王婉諭呼籲，請行政院負起責任，往後在面對犯罪事件帶給人民的傷痛，應該用更有溫度、更同理的方式，尊重被害人及家屬的權益、尊嚴與隱私。