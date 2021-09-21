守住防疫成果！太魯閣峽谷音樂節今年取消　明年再見

▲▼太魯閣峽谷音樂節每年都吸引超過6、7千人次參加，為了避免造成防疫破口，今年取消辦理。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了避免大型活動的人潮群聚影響防疫，太魯閣國家公園管理處幾經考量後，決定將今年的太魯閣峽谷音樂節延後至明年疫情更穩定後再舉辦。

太魯閣國家公園管理處表示，太魯閣峽谷音樂節是太魯閣國家公園每年秋季舉辦的大型戶外音樂會，每年都吸引超過6、7千人次參加。今年的太魯閣峽谷音樂節即將邁入第20年，已完成委辦的行政程序，而承辦單位也依進度籌辦中，原訂於10月23日舉辦。但為了因應隨時變化的疫情，守住全民防疫成果，太管處經審慎評估後，還是決定將今年的峽谷音樂節展延到明年疫情穩定後再舉辦，明年舉辦時間暫定為10月22日（星期六）。

太管處指出，雖然新冠肺炎疫情警戒已從三級調降為二級，疫情趨於穩定，但考量到太魯閣峽谷音樂節是人群聚集的大型活動，動輒數千人在戶外聚集，人群又須透過遊覽車接駁，恐難保持適當的距離。而整個活動從表演團體的邀請、演出內容的安排、活動宣傳、交通接駁等每個環節，都須有足夠的時間提前規劃準備，然而疫情變化難料，也往往令人措手不及，為了守住全民共同努力的防疫成果，避免群聚造成的防疫漏洞，太魯閣國家公園管理處考量各種情況後，決定將今年的峽谷音樂節延後到明年疫情穩定後再擇期舉辦，希望屆時能跟往年一樣，可以輕鬆自在地，在太魯閣臺地上共享峽谷音樂饗宴。