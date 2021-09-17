藍營杯葛蘇貞昌3+11專案報告　王婉諭：不要幫執政黨逃避監督

▲國民黨17日上午杯葛蘇貞昌進行3+11專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（17日）開議，朝野聚焦行政院長蘇貞昌專案報告3+11決策過程，然而蘇才剛開口講幾句話，國民黨團隨即杯葛議事，立法院長游錫堃因此宣布上午休息，下午2時半繼續開會。對此，作為今日質詢蘇貞昌第一棒的時代力量立委王婉諭，向國民黨喊話，「下午不要再鬧了」，請讓她上台好好質詢，而不是繼續幫忙執政黨逃避監督。

王婉諭17日下午1時許在臉書表示，年度杯葛大戲又來了，今天是新會期首次質詢，理論上蘇貞昌上台進行3+11專案報告後，就由排序第一的她首先進行質詢。

王婉諭指出，她非常重視今天的質詢內容，不僅因為這是攸關防疫的重大決策，更重要的是，執政黨在這之前，對於3+11的說法反覆，除讓民眾一頭霧水外，還多次在國會殿堂上搪塞、敷衍，昨天甚至遲遲不願意提供完整調查報告。

「結果蘇院長上台前，國民黨再度發動杯葛、鬧場，把報告灑得到處都是，接著就把議場當成演講台，開始逐一對媒體發言，就是不讓排序第一的我上台質詢。」

王婉諭抱怨，鬧了一小時後，她還聽到國民黨立委私底下抱怨：「為什麼游錫堃院長不趕快上台宣布開始質詢，我們只是鬧一下，他上台就要撤退了。」而一旁的民進黨立委只是暗自竊笑，接著紛紛提前離場，衛福部長陳時中則在旁邊悠閒的坐著；不久後，游錫堃上台宣布，院會改為休息至兩點半。

「國民黨杯葛、鬧場，結果執政黨乾脆配合演了一場戲，直接宣布質詢時間延後，反正不上台接受質詢，對院長和部長來說，不僅毫無損失，更是樂得清閒。」王婉諭向國民黨喊話，「下午不要再鬧了」，請讓她上台好好質詢，而不是繼續幫忙執政黨逃避監督。