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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端疫苗啟動歐盟免疫橋接試驗　陳時中：明年初可能取得認證

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端疫苗。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

高端疫苗22日公告，已獲得歐盟歐洲藥品管理局（EMA）正面回應，准以免疫橋接比對方式進行第三期試驗。對此，衛福部長陳時中23日表示，高端疫苗在歐盟得到認證的可能性很高，依照現在的時程掌握，「應該在明年初有這個可能性」。

高端表示，經過2個月來與歐盟EMA進行科學諮詢後，已取得EMA正面回應，准許以免疫橋接方式與歐盟已上市的新冠肺炎疫苗進行比較。高端董事會並決議，新冠肺炎疫苗在歐盟第三期試驗，規劃以多國多中心方式進行試驗，預計10月到11月間啟動，明年第1季可完成，以取得國際認證。

時代力量立委王婉諭今天在立法院質詢時表示，國人擔憂政府對國際疫情、邊境的掌握度，以及對疫苗認證的情況，詢問台灣民眾在施打AZ、高端疫苗後，會不會影響未來邊境的移動，政府持續與美方溝通，是否有得到明確答案。

陳時中回覆，在疫情期間，國際各國的防疫策略及政策，都在滾動式修正與檢討，政府只能隨時高度警覺跟聯繫，並且透過外館了解更多，「他們那邊也沒有完完全全的定案，是一個輪廓、有方向在討論」，希望及早讓台灣的情形讓對方瞭解，在訂定相關政策的時候能夠合理。

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算案 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭指出，跨國醫藥聯盟、英國衛生主管機關等單位，都持續針對綜合抗體作為免疫橋接的標準進行討論，且陸續看起來都有往一定的共識方向進行，詢問國外針對綜合抗體作為免疫橋接的評估跟討論，是不是有明確進展及推動進度。

陳時中表示，不管是國際認證管理機構的聯盟，或者一些合作管理的聯盟，整體方向是跟免疫橋接的方向一樣，規模、項目要求也趨於一致，政府會持續予以觀察。

王婉諭詢問，未來高端疫苗在這樣的認證、討論後，能否得到相同認證，包括國外的緊急使用授權（EUA）等，是否有可以期待、明確的進程。

陳時中認為，高端疫苗在歐盟得到認證的可能性相對高，應該在明年初有可能，因為整體的實驗計畫需要時間、變數也多，但以這樣的時程掌握，「應該在明年初應該有這個可能性」，整體法規的研究，也跟免疫橋接非常類似。

王婉諭再追問，高端疫苗是否有可能在明年初得到國際認證、認可免疫橋接，並且被認為是可以施打的疫苗，接種後可以在邊境移動、進入其他各國，陳時中則僅說，「我們期待有這樣的進展」。

行政院長蘇貞昌23日上午率領相關部會首長，赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過，並備質詢。

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