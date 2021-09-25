工程師疑手滑遺失上萬學習檔案　王婉諭：踐踏孩子的辛苦累積

▲上萬名學生學習歷程檔案消失，王婉諭質疑工程師管理不當。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台118所高中的學習歷程檔案上傳後全遺失，教育部今（25）日對外道歉。對此，時代力量立委王婉諭表示，竟然因為工程師的一個手滑，檔案一夕間消失，這樣的失誤，根本是在踐踏孩子們長時間辛苦的累積。

王婉諭指出，讓他最納悶的是，教育部表示這次事件是源於工程師的「手滑」，然而，這麼重要的系統，影響著全台學生的升學發展，難道連一個防呆機制都沒有？連定期的備份 工作、異地備援這麼基本的程序都沒有做？這樣的資訊管理，實在令人難以安心！

王婉諭質疑，從新聞揭露的廠商對話來看，導致這次問題發生的錯誤，早在 VM 硬碟建立時就已經發生，為何這段時間以來，沒有任何監管或稽核的機制產生效果，提前發現錯誤？而訊息中所謂「重新設定並掛載，預計本週六完成」的進度，目前處理到哪裡？這 118 所的學習歷程檔案，具體能夠救回多少，預計何時能夠搶救完成，都應儘速向大眾說明。

王婉諭表示，學習歷程檔案是 108 課綱的重大變革，從上路以來就遇到各界諸多挑戰，即便政策立意良善，仍有許多不同異議。而今天這樣的狀況更顯示了教育部的應對措施完全不足，也讓人不禁質疑，面對未來課綱的推行，會不會又衍生更多的問題！

王婉諭痛批，這次疫情，已經凸顯了教育部有諸多數位轉型配套都跟不上，如果連自己要推的政策在資安方面都做成這樣，「我想教育部是不是也要交一份學習歷程檔案到立法院來報告？我一定會好好來批改！」

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