觀光區省道湧車潮！福隆、蘭陽博物館塞爆　公總籲「改去他處」

▲中秋連假第3天，全台各個景點陸續湧現人潮。示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者許維寧／台北報導

今為中秋連假第三天，交通部公路總局、高速公路局均預測今（9/20）除了出遊車潮外，北返車潮也將於下半天湧現。公路總局統計，今天車潮湧入北部、東部景區，北部台2線福隆至瑞濱路段、東部台8線太魯閣及台9丙線鯉魚潭，三處觀光區停車場停車率已達8成，台2線蘭陽博物館停車率更達100%，建議民眾留意路況適時轉往其他景點。

交通部公路總局統計，至今天中午12時止，台2線民權路段至竿蓁路段東向已有壅塞情形，車多路段則有3處，為台2線安樂路段至大武崙路段西向、台7乙線三民至復興路段南向，及台15線關渡橋北向路段。

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此外，今天北部及東部部分觀光景區已湧入旅遊車潮，公路總局統計，目前停車場停車率已達8成的景區有4處，分別為北部台2線福隆至瑞濱路段、東部台8線太魯閣、台9丙線鯉魚潭，台2線蘭陽博物館停車率更達100%，建議民眾可以先改去其他景點。

公路總局也表示，中午過後預估各觀光景區仍會持續出現旅遊車潮，包含北部台2線福隆至瑞濱、台2線及台2乙線關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖、東部台9線礁溪路段等。行經重要幹道如台9線蘇花公路北向、台9線南迴公路接台1線往屏東方向、台61線西部濱海公路竹南路段北向等，北返車潮也將逐步湧現，車多或壅塞情況預計將延續至晚間21時左右。

公路總局提醒民眾，連假通勤可善用警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，請民眾出門前先查詢以掌握省道最新路況資訊。