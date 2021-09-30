變態性癖！他10年來下藥迷暈愛妻無數次　爽邀49男「到府性虐」

▲老翁長期下藥迷暈妻子，並找來陌生男子性侵女方。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

法國一名68歲老翁有極度扭曲的性癖好，不但在妻子的食物裡下藥，還在迷暈對方後，找來陌生男人性侵女方，自己更是在一旁「觀賞」並錄影。根據警方調查，已經確認至少有49人涉案，其中33人已經被關押。

根據《每日郵報》報導，法國這名68歲老翁2020年9月因為在一間超市偷拍女顧客的裙底風光遭到警方逮捕，然而警方在問訊過程卻發覺有異，認為他並非初犯，要求其接受心理醫生的檢查，最後醫師認定他很有可能是一名偷窺性變態，警方隨後便下令搜索老翁的房子。

警方在搜查過程中查獲1台電腦、3張記憶卡、2部手機以及1台攝影機，隨後便發現記憶卡內有大量性虐不雅片，片中女主角竟全是老翁現年61歲的妻子。

原來該名男子在近10年內，長期在妻子的食物中下藥，並事前在網路上找到同好，待妻子昏倒後，便讓這些陌生男人性虐女方，自己則在一旁將整個過程錄下。據悉，有時候他也會加入其中。

警方表示，嫌犯的妻子在看到這些不雅性虐片之前，都不知道自己遭遇到這些事，她甚至不認識影片中的這些男人，整起案件已經對她造成無法抹滅的巨大影響。老翁2020年11月因性侵、下藥等罪嫌遭到警方逮捕，目前最高將面臨20年的刑期，而受害的妻子已經向他提出離婚。據了解，妻子甚至開始懷疑兩人的孩子是否也是「陌生男人的種」。

警方展開調查後，發現嫌犯是透過交友網站來邀請陌生人一起「糟蹋」自己的妻子，目前已經掌握49名涉案人士，其中33人已經遭到關押。警方稱，其中包含消防隊長、獄監以及記者，年紀從24歲到71歲都有。

部分嫌犯聲稱，並不知道女方遭到下藥，以為受害人只是假裝失去意識，而他們只是來享受換妻遊戲而已。不過警探並不採信這項說法，他們透過交友軟件的對話紀錄證實，老翁在每次犯案前都會提前向這些網友匯報各種細節，甚至包含如果女方突然醒來的話應該要如何應對。

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