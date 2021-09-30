日本下任第一夫人曝光！與岸田文雄相差7歲　英文超流利被讚爆

▲自民黨新任黨魁岸田文雄與妻子岸田裕子。（圖／岸田文雄IG）



記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨29日舉行新任黨魁選舉，岸田文雄在決選中以257票當選，由於自民黨在國會擁有多數席次，因此他預計將成為接替菅義偉的下一任日本首相。如今隨著丈夫岸田文雄當選，妻子岸田裕子也再度引發關注，日媒更是分析了這名未來第一夫人的背景，她優秀的能力也引發網友盛讚。

現年57歲的岸田裕子與64歲的丈夫岸田文雄相差7歲，兩人是在1988年透過相親認識結婚，共同育有3子，其中2人目前正與夫妻倆一同住在議員宿舍。岸田裕子出身於廣島縣，高中考上在當地排名極為靠前的廣島女學院高中，大學則考上東京女子大學。

▲夫妻倆育有3個兒子。（圖／岸田文雄IG）



據悉，岸田裕子的英文十分流利，更被稱為是國際派。在岸田文雄擔任外務大臣期間，2016年G7外交高峰會曾在廣島舉辦，當時她帶著英國、法國、義大利以及加拿大等國外交部長的夫人參觀和平紀念公園，還親自介紹園區。不僅如此，她還主辦下午茶會，並邀請各國的駐日大使夫人，在外交方面可以說是丈夫的一大助手。

岸田夫婦鶼鰈情深是眾所皆知，而岸田裕子的料理手藝更是牢牢抓住丈夫的心。岸田文雄29日當選自民黨魁後，在自己的社交軟體上po出一張大阪燒的照片並寫道，「雖然每次做的都很好吃，但今天卻是一輩子也忘不了的美味。」讚嘆妻子的手藝。岸田裕子接受媒體採訪時也曾稱讚，「丈夫是溫柔的男人，而且一點都不大男人。」

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