10月平均「3颱↑」　2熱帶系統將接力生成！這1低壓最有機會成颱

▲歐洲模式預測下周可能有兩個熱帶性低氣壓發展，其中一個低壓有機會成颱。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

記者李宜秦／台北報導

今年九月天氣炎熱，氣象專家賈新興指出，全台13個平地氣候測站九月平均溫度高達28.75度，為1947年以來第三高，較平均值27.2度高了1.5度。10月5日到9日南方海面熱帶擾動非常活躍，10月6日在南海南部、菲律賓呂宋島東方均有可能出現熱帶性低氣壓，其中南海系統發展為颱風機率較高。

賈新興於YouTube影片中表示，今年九月天氣炎熱，全台13個平地氣候測站平均溫度高達28.75度，創下1947年以來第三高溫，較平均值27.2度高了1.5度。

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而未來幾天仍看不到北方天氣系統發展，因此秋老虎持續影響，9月30日到10月4日降雨零星，北部、中南部有零星午後陣雨，10月2日宜花地區降雨相對明顯，大環境明顯偏東風，因此10月5日到9日東半部降雨較為明顯。未來十天溫度則持續偏高。

▲九月天氣炎熱。（圖／記者李毓康攝）

賈新興指出，10月5日到9日期間，菲律賓東方至南海附近海面，熱帶擾動發展非常活躍，歐洲模式顯示，10月6日南海南部及菲律賓呂宋島東方會有熱帶性低氣壓發展機會，其中南海的系統發展成颱風機率相對較高。美國模式也顯示，10月5日後，整個大環境會有利於颱風生成。

據統計，今年1到9月累積颱風生成16個，氣候平均為18到19個，而10月平均仍有3到4個颱風生成，因此未來依然有颱風發展機會。

氣象局技正王君賢表示，明後兩日天氣轉變，尤其明天變化特別大，受到華南水氣移入影響，各地雲量增多，北部、東半部整天有短暫陣雨，北部山區及東北部整天有局部大雨，中午過後中南部有雷陣雨，且中南部山區也有局部大雨。

後天華南水氣南移，北部轉乾降雨趨緩，北部、中南部均以午後雷雨為主，東半部則仍有降雨機率，後天中南部山區有局部大雨，受降雨影響，明後兩天各地高溫略降1到2度，周日高壓增強，各地天氣再度回穩。