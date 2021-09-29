北方鋒面「拖尾逼近」　這天起全台變天！各地降雨時間點出爐

▲台灣北方鋒面將於周五影響，各地降雨機率增加，東方海上的颱風蒲公英則使沿海地區發生長浪。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日天氣穩定炎熱，白天高溫可達35度，周五開始天氣轉變，太平洋高壓減弱加上北方鋒面影響，北部、東半部降雨機率提高，中南部午後雷雨範圍擴大，山區將有局部大雨。

氣象局課長林秉煜表示，受到太平洋高壓影響，今日各地天氣晴到多雲，今日清晨北部、東半部出現20度左右低溫、中南部約23到26度，最低溫為新竹的19度，明日清晨天氣類似。今日午後雷雨情況較少，僅東半部、恆春半島、山區有零星降雨。

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▲今日午後雷雨零星。（圖／氣象局）

周五開始太平洋高壓減弱，台灣北方鋒面尾部影響下，馬祖、北部、東半部降雨機率提高，整天可能有雨，中午過後中南部雷雨範圍擴大，山區將有局部大雨發生。周六後天氣再轉穩定，東半部降雨機率高，西半部則以午後雷雨為主。

另外，今年第16號颱風「蒲公英」再度轉為強烈颱風，目前位於台灣東方1500公里海面上，受其影響，馬祖、北部、基隆北海岸、綠島、蘭嶼、東半部、恆春半島等地沿海都將有長浪，尤其東半部在今日到周五將有二到三米以上浪高，碰上特殊地形可能出現瘋狗浪，到海邊活動要特別注意。