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颱風也搞浪漫！蒲公英「示愛圖」曝光　4地區防瘋狗浪

記者李宜秦／台北報導

今年第16號颱風蒲公英位於台灣東方海面，其環流也為為沿海地區帶來長浪。颱風論壇貼出蒲公英的雲圖，蒲公英環流竟轉出一個「愛心」形狀的空洞，相當奇特。受颱風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖須嚴防瘋狗浪。

▲▼颱風蒲公英為台灣帶來長浪。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲颱風蒲公英環流轉成愛心形狀。（圖／颱風論壇）

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臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，蒲公英颱風繞著眼牆的波動「轉出了愛心」，南邊眼牆距離颱風中心遠，是波峰；北邊眼牆距離颱風中心近，是波谷，轉著轉著，就轉出了愛心。不過蒲公英除了可能暴風圈邊緣會掃過日本，基本上對東亞無害。

▲▼颱風蒲公英為台灣帶來長浪。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲颱風蒲公英為台灣帶來長浪。（圖／氣象局）

氣象局課長林秉煜指出，颱風「蒲公英」再度轉為強烈颱風，目前位於台灣東方1500公里海面上，受其影響，馬祖、北部、基隆北海岸、綠島、蘭嶼、東半部、恆春半島等地沿海都將有長浪，尤其東半部在今日到周五將有二到三米以上浪高，碰上特殊地形可能出現瘋狗浪，到海邊活動要特別注意。

氣象局也持續發布長浪即時訊息，今(29)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，東南部沿海地區(含綠島、蘭嶼)並有3米左右浪高出現，目前馬祖、宜蘭(蘇澳)、臺東(臺東、蘭嶼)、屏東(鵝鑾鼻)持續觀測到2至3米左右的浪高。

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