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國慶連假天氣出爐！北東4區「降雨機率漸增」　颱風醞釀發展中

▲近幾日天氣穩定，周五鋒面影響有雨，下周北東降雨機率增加。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲近幾日天氣穩定，周五鋒面影響有雨，下周北東降雨機率增加。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

近幾日天氣穩定炎熱，周五受鋒面影響，北部、東半部降雨機率增加，午後中南部雷雨範圍擴大。氣象專家吳聖宇表示，下周季風低壓帶將逐漸建立，除可能有颱風發展外，也會使大台北、東半部、基隆北海岸、東北角等地越到下周後期降雨機率越高。初步分析國慶連假天氣，東半部容易下雨，西半部則是較為穩定。

天氣職人吳聖宇在臉書發文指出，颱風蒲公英重回強烈颱風等級，颱風眼從原本的小眼變成了大眼，目前的眼睛大小應該可以把整個大台北地區都給納進去，，預期到明日白天為止，台灣附近都還在蒲公英外圍比較乾燥穩定的區域內，天氣較為晴朗，降雨不明顯，僅中南部山區午後有零星雨勢。

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲周五鋒面影響，各地降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

而大陸華北到華中有鋒面系統正在東移，預估鋒面尾端將會在明天晚間到後天周五(10月1日)之間掠過台灣北方到東海一帶，之後鋒面將逐漸追上蒲公英颱風並且合併在一起。

吳聖宇表示，周五到周六這兩天，天氣會變得比較不穩定一些，午後熱對流的發展會比較旺盛，尤其是周五要留意局部大雷雨出現的可能性，預估要到周日中高層短波槽向東離開台灣附近，天氣才會比較穩定下來。

下周一後，台灣附近將會有一段較長的時間維持東北風到偏東風環境，南海到菲律賓以東這一帶海域的氣壓逐漸降低，有季風低壓帶建立的趨勢，低壓帶中也可能有新的熱帶低壓甚至颱風醞釀發展。

▲▼天氣 高溫 炎熱 午后34度。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周天氣依然炎熱，暫無涼爽秋意。（圖／記者屠惠剛攝）

下周越到後期，東半部(宜花東、恆春半島)以及大台北東側、基隆北海岸、東北角等地下雨的機會越大，一直到國慶連續假期，東半部仍將維持容易下雨的天氣，西半部天氣相對穩定。下周開始，西半部可望持續一段時間都是比較穩定且降雨機會低的天氣，並且會延續到國慶連續假期。

在溫度方面則會持續暖熱，未來的7到10天在西半部，尤其是桃園以南地區溫度仍然偏高，高溫普遍的預報都還是有33到35度，東半部則是因為下雨的機會逐漸增加，高溫相對會比較低一點，但也還是有30度以上。

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