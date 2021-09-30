　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華南水氣「甩雨彈」變天！1圖秒懂一周天氣　暴雨狂灌北東這2區

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日各地降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定且炎熱，中央氣象局表示，明後兩日天氣變化大，受到華南水氣移入影響，北部、東半部整天都有短暫陣雨，北部山區及東北部有局部大雨，午後中南部也會有雷陣雨，周日高壓增強，天氣才會逐漸回穩。

氣象局技正王君賢表示，目前台灣東邊1500公里海面上有中颱蒲公英，持續朝向東北前進，對台灣沒有直接影響，不過今日到周六馬祖、基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等地沿海都會有長浪，尤其東南部將有三米以上浪高，到海邊要多加注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日天氣穩定，西半部高溫34到35度、東半部32度，降雨較少，僅東半部整天有零星雨勢，中午過後南部、山區也可能會有少許降雨。

▲明後天天氣變化較大，各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

▲明後天天氣變化較大，各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

明後兩日天氣轉變，尤其明天變化特別大，受到華南水氣移入影響，各地雲量增多，北部、東半部整天有短暫陣雨，北部山區及東北部整天有局部大雨，中午過後中南部有雷陣雨，且中南部山區也有局部大雨。

後天華南水氣南移，北部轉乾降雨趨緩，北部、中南部均以午後雷雨為主，東半部則仍有降雨機率，後天中南部山區有局部大雨，受降雨影響，明後兩天各地高溫略降1到2度，周日高壓增強，各地天氣再度回穩。

氣象專家彭啟明表示，下周台灣天氣穩定，偏東風到東北風，迎風面偶有局部陣雨，主要是東部及東北部。而菲律賓東方海面到南海附近則是低壓，有機會是季風低壓逐步發展的可能，也有機會有颱風開始醞釀發展，水氣也較多。

彭啟明指出可能到下周末期間，也就是國慶三天連假期間，東北部及東半部的風勢及水氣也會逐步增多，會有些地形陣雨發展起來，西半部則較為穩定，都仍是穩定的炎熱天氣。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
20歲女大生打完BNT「尿失禁」哭了　跪求尿布品牌
口愛片瘋傳！警臂章被盜　苦主現身「氣到發抖」
iOS 15出現bug！　儲存照片被刪光
Toyz「89萬深夜裸奔片」被翻　最後一幕統神笑了
快訊／行政院拍板！　公投可不在籍投票
機師劈腿帶空姐回家！長榮航空回應了
《魷魚遊戲》大反派暴紅！　「超狂菁英」棄百萬年薪35歲出道
快訊／盜客戶2.8億「住豪宅上酒店」　高階理專重判10年半
政大女控學長「噁心偷拍狂」　PO照公審被告結果出爐
快訊／過期原料製成「蝦味先」！　裕榮董事長判囚定讞
Toyz涉毒早有跡象　男星爆「2個月前斗內1克」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電還沒來高雄房價先失控　陳其邁曝「南漂族」住宅需求數量

整棟宿舍在鬼叫！網淚憶「台北暗殺星」9年前奪冠紅炸：FB狂洗

台中看守所菜單曝　PTT刷一排想吃「等美食公道伯Toyz評論」求開箱

500輛重機今上蘇花改！熱褲辣妹搶打卡　車友嗨喊：見證歷史

高鐵沒自由座！通勤族「每月多花2千元↑」　交通部擬提案鬆綁

台南山上水道迎嬌客　漁光島藝術季經典裝置進駐

Toyz深夜裸奔：跟不上我！「89萬越獄片」被翻　統神現身魔性笑

故宮能否辦「斯卡羅展覽」？吳密察曝館藏數目⋯結合2館所才可能

研發「單醣化蛋白疫苗」抗變種！翁啟惠專訪曝新冠疫苗的秘密

空姐跟「華航居檢機師回家過夜」！長榮：將調查是否違規

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

台積電還沒來高雄房價先失控　陳其邁曝「南漂族」住宅需求數量

整棟宿舍在鬼叫！網淚憶「台北暗殺星」9年前奪冠紅炸：FB狂洗

台中看守所菜單曝　PTT刷一排想吃「等美食公道伯Toyz評論」求開箱

500輛重機今上蘇花改！熱褲辣妹搶打卡　車友嗨喊：見證歷史

高鐵沒自由座！通勤族「每月多花2千元↑」　交通部擬提案鬆綁

台南山上水道迎嬌客　漁光島藝術季經典裝置進駐

Toyz深夜裸奔：跟不上我！「89萬越獄片」被翻　統神現身魔性笑

故宮能否辦「斯卡羅展覽」？吳密察曝館藏數目⋯結合2館所才可能

研發「單醣化蛋白疫苗」抗變種！翁啟惠專訪曝新冠疫苗的秘密

空姐跟「華航居檢機師回家過夜」！長榮：將調查是否違規

風・Luxury／江詩丹頓曝光最強訂製　把世界名畫微縮到懷錶上

速霸陸「第一輛電動車」再釋預告片　4驅特色最快年底亮相　

幸福巴士六腳環狀線10／12啟用　串聯購物+就學+就醫

樂尼尼大坑店倒閉現交易　自家人切小塊「左手賣右手」

鑰匙未拔機車遭竊　屏警往返80里2小時找回

高雄海神攜手高醫大　完整職業級運動醫療照護

邵翔曝和小蠻私下吵架像仇人！　加入《與惡》舞台劇演「凱子」形象大翻轉

中國缺電恐遇「反聖嬰」冬季酷寒用電量將飆升　外媒曝3解法

謝震武蟬聯8年最受信賴主持　黃子佼奪雙冠「不敢說100分」

拿擦過屁股的衛生紙擦地板　媳揭婆婆「飯店式整潔」內幕

生活熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

Toyz網紅女友超硬背景曝　IG被灌爆！業配文急關留言

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

Toyz販毒羈押！統神扯館長「去驗一下」　館長震怒

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

即／高雄5區明早8點起停水23小時

機師居檢劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

Toyz7月才嗆謝和弦大麻抽太多　網：現在雙倍好笑

雙十連假後降一級？陳時中：不會這麼快

館長訝異「Toyz販毒遭聲押」：希望他不是這種人

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

更多熱門

相關新聞

國慶連假天氣出爐！颱風醞釀發展

國慶連假天氣出爐！颱風醞釀發展

近幾日天氣穩定炎熱，周五受鋒面影響，北部、東半部降雨機率增加，午後中南部雷雨範圍擴大。氣象專家吳聖宇表示，下周季風低壓帶將逐漸建立，除可能有颱風發展外，也會使大台北、東半部、基隆北海岸、東北角等地越到下周後期降雨機率越高。初步分析國慶連假天氣，東半部容易下雨，西半部則是較為穩定。

下周季風低壓又來了　成颱機率增

下周季風低壓又來了　成颱機率增

蒲公英示愛圖曝！環流成愛心形狀

蒲公英示愛圖曝！環流成愛心形狀

北方鋒面逼近　這天起全台變天

北方鋒面逼近　這天起全台變天

颱風環流＋台灣地形　引潛在危機

颱風環流＋台灣地形　引潛在危機

關鍵字：

下雨雷雨華南水氣

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面