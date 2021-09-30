華南水氣「甩雨彈」變天！1圖秒懂一周天氣　暴雨狂灌北東這2區

▲明日各地降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定且炎熱，中央氣象局表示，明後兩日天氣變化大，受到華南水氣移入影響，北部、東半部整天都有短暫陣雨，北部山區及東北部有局部大雨，午後中南部也會有雷陣雨，周日高壓增強，天氣才會逐漸回穩。

氣象局技正王君賢表示，目前台灣東邊1500公里海面上有中颱蒲公英，持續朝向東北前進，對台灣沒有直接影響，不過今日到周六馬祖、基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等地沿海都會有長浪，尤其東南部將有三米以上浪高，到海邊要多加注意。

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今日天氣穩定，西半部高溫34到35度、東半部32度，降雨較少，僅東半部整天有零星雨勢，中午過後南部、山區也可能會有少許降雨。

▲明後天天氣變化較大，各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

明後兩日天氣轉變，尤其明天變化特別大，受到華南水氣移入影響，各地雲量增多，北部、東半部整天有短暫陣雨，北部山區及東北部整天有局部大雨，中午過後中南部有雷陣雨，且中南部山區也有局部大雨。

後天華南水氣南移，北部轉乾降雨趨緩，北部、中南部均以午後雷雨為主，東半部則仍有降雨機率，後天中南部山區有局部大雨，受降雨影響，明後兩天各地高溫略降1到2度，周日高壓增強，各地天氣再度回穩。

氣象專家彭啟明表示，下周台灣天氣穩定，偏東風到東北風，迎風面偶有局部陣雨，主要是東部及東北部。而菲律賓東方海面到南海附近則是低壓，有機會是季風低壓逐步發展的可能，也有機會有颱風開始醞釀發展，水氣也較多。

彭啟明指出可能到下周末期間，也就是國慶三天連假期間，東北部及東半部的風勢及水氣也會逐步增多，會有些地形陣雨發展起來，西半部則較為穩定，都仍是穩定的炎熱天氣。