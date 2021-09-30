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雲林消防維護保養無線電中繼站　登山健行凝聚向心力

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局副局長蕭哲明29日率消防局局指揮中心主任謝易霖及指揮中心輪休同仁，前往雲林縣古坑鄉二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局通訊承辦人員定期於無線電中繼站進行保養維護工作，除檢視機器運作正常，內部更維持整潔乾淨。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局副局長蕭哲明表示，消防局指揮中心同仁均為24小時輪值，平時受理各式緊急救災救護案件，身心壓力極大，透過鼓勵同仁利用公餘閒暇時間，參與山林活動，感受雲林在地之美，期藉親山休閒活動，讓同仁鍛鍊自我並凝聚團隊向心力。

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲救災救護無線電中繼塔由二尖山休閒茶園土地所有權人謝權利及其兒子謝明宜，無償出借海拔約1,200公尺茶園約3平方公尺土地。（圖／記者蔡佩旻攝）

副局長蕭哲明說，救災救護無線電中繼塔由二尖山休閒茶園土地所有權人謝權利先生及其兒子謝明宜先生無償出借，在海拔約1200公尺茶園約3平方公尺土地，供雲林縣消防局架設無線電機房及天線鐵架，非常感謝其熱心公益、善行義舉。

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲消防局指揮中心人員平時受理各式緊急救災救護案件，身心壓力極大，透過參與山林活動，感受雲林在地之美，同時鍛鍊自我並凝聚團隊向心力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼往返雲林救災救護無線電中繼塔之步道多處陡梯與陡坡，消防局人員沿途亦能訓練肌耐力及凝聚團隊向心力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局昨日指揮中心輪休人員前往二尖山進行登山健行文康活動，並偕同通訊承辦人辦理無線電中繼站保養維護工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

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