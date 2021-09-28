928教師節這間國小娃娃機出動　有機會中「2億」大獎

▲鎮南國小老師特別請來班上學生幫忙夾彩蛋，盼藉由學生幸運之手能夠得大獎，學生們也圍在娃娃機旁「指導」老師順利夾取彩蛋，迴廊上充滿笑聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日928教師節雖有疫情攪局，雲林斗六市鎮南國小安排系列活動讓師生歡度教師節，由輔導室負責策劃活動，家長會、學校準備一台娃娃機與大獎讓老師夾夾樂，彩蛋中不僅有微波爐等家電大獎，還有獎金上看「2億」的樂透彩券，活動除了讓孩子們表達對老師的感謝，更要讓師長們度過輕鬆快樂的教師節。

鎮南國小輔導室主任張巧芳表示，這次教師節活動，「感謝師恩點滴盛盤」讓每個孩子在蛋糕盤上畫、寫感謝的話語，就如生日切蛋糕盛盤祝福的意思，向要感謝的老師感恩道謝、表達祝福，主要給孩子展現對師長感恩有禮的行動力。而學校也客製了一組精美的盤子禮盒，感謝師長們「一路有您」，讓全校師生在鎮南能夠教學、學習樂陶陶。

▲今日謝師恩活動最高潮「教師夾夾樂」活動，利用夾娃娃機，學校準備了豐富的獎品，除了微波爐、廚房鍋具、保養品更有樂透彩卷，要讓老師們放鬆快樂一下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日謝師恩活動最高潮「教師夾夾樂」活動，利用夾娃娃機，學校準備了豐富的獎品，除了微波爐、廚房鍋具、保養品更有樂透彩卷，要讓老師們放鬆快樂一下，一到下課老師陸續前往中廊夾夾樂，有的老師還特別請來班上學生幫忙夾彩蛋，盼藉由學生幸運之手能夠得大獎，小朋友也圍在娃娃機旁「指導」老師順利夾取彩蛋，迴廊上充滿笑聲。

鎮南國小校長梁博雍表示，國內疫情趨於穩定，輔導室策劃「鎮南小電台」、「感謝師恩、點滴盛盤」、「教師夾夾樂」等活動，感謝師長春風化雨的辛勞。家長會會長郭建位表示，家長會為表達對在鎮南服務優良的師長們，服務滿5、10、15、20、25年者頒「南鐸良師」獎座，並依服務年資每1年發100元獎金，共有服務25年郭銘華、20年張育菁、15年的陳慧玲、李勁男等4位老師獲獎。

▲鎮南國小校長梁博雍（藍衣）表示，國內疫情趨於穩定，輔導室策劃「鎮南小電台」、「感謝師恩、點滴盛盤」、「教師夾夾樂」等活動，感謝師長春風化雨的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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