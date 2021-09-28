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斗六圓環水舞停擺14年　預計農曆年前重現光雕水幕

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六圓環位於斗六市都市發展核心區，1950年代日治市街改正圓環、1970年代公園廣場至2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。縣政府為重啟斗六圓環運作，自籌經費改善相關設施，總經費3793萬2600元。

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六圓環內，地面破損狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，工程執行範圍約2千平方公尺，主要改善內容包含，圓環設施整修、水舞設施更新、數位水幕設備、音響燈光設備及機電設備等項目更新，其水舞設計部分邀請謝明勳擔任藝術總監，以融合文化、創意、科技之水景設計，為斗六圓環水舞注入藝術美感，此工程已於8月17日順利發包，預定竣工日期為111年1月24日預計農曆過年前啟用。

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六圓環現階段周邊設施損壞、重要地標意象鈦包板汙損、地坪破損、各類型燈具損壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，斗六門圓環位於斗六火車站東南方，鄰近雲林農田水利會大樓及太平老街，係為斗六市重要交通樞紐，而現階段周邊設施損壞、重要地標意象鈦包板汙損、地坪破損、各類型燈具損壞以及雜草叢生，導致觀感不佳，進行修復重建，冀能點亮市民集體記憶中重要精神地標，彩現斗六市人文藝術之多元化及帶動周邊商圈之繁榮。

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲目前斗六圓環周邊已搭起施工圍籬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，新圓環將導入嶄新水舞設計、聲光效果並同環境景觀優化，讓斗六榮耀地景重回市民心中，成為觀光新亮點；維護管理方針導活動讓圓環水舞展現強度，強化資源共享、設備共享、交通共享，例如節慶-360度互動光雕水幕盛宴，日間-市民共享香花噴泉廣場，夜間-整點水舞光影秀。

▲2001年前縣長張榮味時代為改善斗六市圓環周邊環境，以「斗六門」古地名意象重新改建為圓環噴水池，歷經19年時光更迭，迄今已停擺14年之久。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六圓環設施整修、水舞設施更新、數位水幕設備、音響燈光設備及機電設備等項目更新，已於8月17日順利發包，預定竣工日期為111年1月24日預計農曆過年前啟用。（圖／雲林縣政府提供）


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