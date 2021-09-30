蔡英文傳親自提名六都市長？　他打臉：是與會委員提出的方案

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨全代會工作小組29日開會，有媒體指稱，黨主席蔡英文希望6都市長人選由她負責徵召提名。對此，與會的組織部主任李慶鋒打臉否認，強調是出席委員提出的方案，還要下次會議討論。

有媒體報導指稱，黨秘書長林錫耀在29日的會議上表示，蔡英文希望6都市長的人選，可以由自己負責來協調徵召提名；而正國會系統的中常委陳茂松則主張，應該要由總統公開出來講。

對此，與會的李慶鋒30日表示，林錫耀於會中並無此相關發言，關於明年提名辦法都還在工作小組中尋求共識，尚未有具體結論，目前程序仍要等工作小組完成討論後，將結論送交中執會，再由主席親自主持、處理該項議案之決定。

李慶鋒強調，昨日全代會工作小組會議中，直轄市市長候選人以徵召方式產生，係由出席委員提出之方案，並列為下次會議討論之三個方案之一。

同樣有與會的立委王定宇則表示，現場確實沒有所謂「主席要負責徵召」的這種說法，大家都還是在討論階段。無論如何，民進黨會凝聚共識並提出方案送中執會和全代會，以利為黨找出最適合的候選人。

此外，民進黨高層受訪指出，民進黨是民主政黨，選舉提名辦法都會因應不同的時空環境，與時俱進，經由內部討論的草案也要送中執會、全代會同意後才能執行。

在黨主席蔡英文方面，民進黨高層表示，總統同時兼任黨主席，儘管對於選舉提名及選舉結果都會負起最後的責任，但也會尊重黨內制度，循程序完成提名的辦法以供遵循。