　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文8月23日完成接種第一劑高端疫苗，在醫療團隊與幕僚安排下，今（30日）上午7時15分前往台大醫院體育館施打第二劑高端疫苗，並同樣由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為蔡英文接種。稍早前，蔡英文也親曝目前身體狀況，並強調高端疫苗安全、有效、合法，符合科學標準。

▲蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文上午7時13分許抵達台大醫院體育館，並依相關流程報到，經問診、接種，全程不到10分鐘；蔡英文在接受問診時說，上次打完第一劑疫苗沒有不舒服，只有手臂有一點點痠痛，接種完後也向護理師問說「這樣就結束了啊？」

事後，蔡英文也透過臉書分享打完第二劑的狀況。她表示，在台大醫護團隊的協助下，整個施打的過程非常順利、流暢，一樣也不會痛。「我現在精神很好，要繼續展開今天的行程，等下就要前往新北市板橋，為國家住宅及都市更新中心所規劃的兩處社宅基地動土」。

蔡英文強調，她完成兩劑高端疫苗的接種，證明安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，政府才會提供給大家接種，請大家放心。現在，大家只要滿20歲以上，或是已經接種第一劑高端疫苗、間隔滿四週以上，都可以直接向提供高端疫苗的醫療院所，預約接種第一劑或第二劑。

蔡英文也說，再次感謝台大醫院醫護團隊，以及所有第一線醫護人員的辛苦；也要請大家，繼續做好防疫措施，一起團結守住防疫的成果。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
機師居檢違規還帶空姐回家溫存　華航重懲：無限期停飛
美國來硬的！逼台積電交出最高機密＋客戶名單
快訊／首批客製化標籤BNT疫苗來了！　郭台銘：60多萬劑明抵
快訊／穿交警制服「口愛」拍片上推特　24歲男落網
10月新制懶人包！「8大措施」省錢躲罰款一次懂
國道1號重大車禍！4車追撞「2人甩出」駕駛亡
Toyz住處起出200顆大麻煙彈！　裁押「蹲牢關鍵曝」
iPhone 13買氣跌破眼鏡！日本熱銷榜首竟是這一款
起底挖眼男暴力史！鐵椅砸臉害他慘斷牙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

面對陳柏惟台語問政　馮世寬：今天沒有穿西裝，他不要逼我

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

幕後／中共國慶隔天辦港台研討會　時機敏感柯文哲仍主動要出席

民眾黨辦台港研討會　柯文哲聚焦台灣機會不提兩岸

獨／選在中共國慶隔天！民眾黨辦研討會　柯文哲出席討論港人權益

快訊／賴清德接種第二劑高端疫苗　10分鐘打完快閃

國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

蔡英文今上午打完第二劑高端疫苗　「上次只有手臂痠痛」

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完問「這樣就結束了？」

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

面對陳柏惟台語問政　馮世寬：今天沒有穿西裝，他不要逼我

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

幕後／中共國慶隔天辦港台研討會　時機敏感柯文哲仍主動要出席

民眾黨辦台港研討會　柯文哲聚焦台灣機會不提兩岸

獨／選在中共國慶隔天！民眾黨辦研討會　柯文哲出席討論港人權益

快訊／賴清德接種第二劑高端疫苗　10分鐘打完快閃

國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

蔡英文今上午打完第二劑高端疫苗　「上次只有手臂痠痛」

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完問「這樣就結束了？」

全台最大碗！永和排隊「浮誇什錦麵」　多達7種配料每口都澎派

皇家重砲捕手培瑞茲48轟　追平隊史單季紀錄

打完BNT跪求尿布品牌！她尿失禁哭：我才20歲　網勸先做1件事

爆乳女優躺娃娃機吸客！老司機3爪猛夾竟變飛機杯　老闆這下慘了

金正恩爆落魄下台！　專家揭：這一天若沒出現代表「早就失勢」

嘉義水上鐵皮屋深夜查獲活禽私宰　當場開罰3萬5

謝淑薇女雙首戰打到搶10　「溫網冠軍組合」晉級芝加哥網賽8強

20歲女打完嬌生疫苗「血栓+腦出血」亡　斯洛維尼亞全面暫停接種

疫情燒1年9個月還沒停！　陳時中「2句話」吐心聲

看Toyz才驚覺…販毒至少「蹲牢10年」！網喊不夠重：台灣已經佛心

天心搞砸新工作「台大畢業，連影印機都不會」　《俗女2》曝家暴尪不讓上班..「要養我一輩子」

政治熱門新聞

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完「這樣就結束了？」

快訊／新北看護足跡曝！　上菜市場2小時、4天都去這間7-11

多圖／200輛軍車深夜現身台北街頭　雄三、天弓、劍二飛彈車登場

藍議員要求國慶日國旗飄揚　陳其邁回這句她超尷尬

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨　維護區域和平

LIVE／蔡英文接種第二劑高端疫苗　全程直播看這裡

LIVE／雙十國慶首度「全兵力」操演！　47架軍機飛越總統府上空

國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

蔡英文今打完第二劑高端　「上次只有手臂痠痛」

LIVE／新北印尼女確診「採檢9次陰轉陽」　侯友宜最新說明

F-16V頻傳人為疏失　作戰隊長遭拔官嚴懲

快訊／賴清德接種第二劑高端疫苗　10分鐘打完快閃

快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

更多熱門

相關新聞

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

總統蔡英文8月23日完成接種第一劑高端疫苗，在醫療團隊與幕僚安排下，今（30日）上午7時15分前往台大醫院體育館施打第二劑高端疫苗。值得一提的是，此次再由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為蔡英文接種疫苗，且重現高舉高端疫苗盒子的畫面。

蔡英文今打完第二劑高端　「上次只有手臂痠痛」

蔡英文今打完第二劑高端　「上次只有手臂痠痛」

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完「這樣就結束了？」

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完「這樣就結束了？」

LIVE／蔡英文接種第二劑高端疫苗　全程直播看這裡

LIVE／蔡英文接種第二劑高端疫苗　全程直播看這裡

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

關鍵字：

蔡英文高端影音

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

更多

最夯影音

更多
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面