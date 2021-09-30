打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文8月23日完成接種第一劑高端疫苗，在醫療團隊與幕僚安排下，今（30日）上午7時15分前往台大醫院體育館施打第二劑高端疫苗，並同樣由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為蔡英文接種。稍早前，蔡英文也親曝目前身體狀況，並強調高端疫苗安全、有效、合法，符合科學標準。

▲蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文上午7時13分許抵達台大醫院體育館，並依相關流程報到，經問診、接種，全程不到10分鐘；蔡英文在接受問診時說，上次打完第一劑疫苗沒有不舒服，只有手臂有一點點痠痛，接種完後也向護理師問說「這樣就結束了啊？」

事後，蔡英文也透過臉書分享打完第二劑的狀況。她表示，在台大醫護團隊的協助下，整個施打的過程非常順利、流暢，一樣也不會痛。「我現在精神很好，要繼續展開今天的行程，等下就要前往新北市板橋，為國家住宅及都市更新中心所規劃的兩處社宅基地動土」。

蔡英文強調，她完成兩劑高端疫苗的接種，證明安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，政府才會提供給大家接種，請大家放心。現在，大家只要滿20歲以上，或是已經接種第一劑高端疫苗、間隔滿四週以上，都可以直接向提供高端疫苗的醫療院所，預約接種第一劑或第二劑。

蔡英文也說，再次感謝台大醫院醫護團隊，以及所有第一線醫護人員的辛苦；也要請大家，繼續做好防疫措施，一起團結守住防疫的成果。